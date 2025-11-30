¿Cuándo terminará la construcción de la Sagrada Família de Barcelona?

La obra maestra de Antoni Gaudí, la Sagrada Família de Barcelona, es uno de los atractivos más emblemáticos de la capital catalana. Su construcción empezó en 1882, y en estos 100 años se ha mantenido como un proyecto monumental y marcado por algunos altibajos como cambios de arquitectos, guerras, dificultades técnicas y vecinales.

Hoy, la Sagrada Família sigue en obras, y pese a sus avances, todavía no está cerca su finalización. Sin embargo, espera alcanzar algunos hitos muy esperados próximamente, como la instalación de la Torre de Jesús, en junio de 2026.

Orígenes y construcción inicial

Las obras comenzaron el 19 de marzo de 1882, bajo la dirección inicial de un arquitecto distinto a Gaudí. Pero poco después, en 1883, el proyecto fue retomado por Antoni Gaudí, quien transformó radicalmente su diseño.

Durante la vida de Gaudí sólo se llegaron a completar parcialmente algunos elementos: la cripta, el ábside y parte de la fachada del Nacimiento. Tras su fallecimiento en 1926, la obra continuó bajo diferentes arquitectos, tratando de respetar su legado.

Este ritmo lento han ayudado a convertir el monumento en uno de los proyectos arquitectónicos más largos de la historia moderna.

Hitos de 2025

A finales de octubre de 2025, se colocó el primer elemento de la cruz que coronará la torre central dedicada a Jesucristo, el "brazo inferior" de la cruz. Con ello, la altura del monumento alcanzó oficialmente los 162,91 metros. Con esa cifra, la Sagrada Família superó al hasta entonces récord mundial, la Ulm Münster (161,53 m), convirtiéndose en la iglesia más alta del mundo.

Según los responsables actuales de la construcción, la idea es que esta torre estén terminadas en junio de 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. De hecho, se rumorea que el Papa León XIV podría acudir a la presentación de este hito.

Planes de futuro

Pese a los hitos de 2025, la obra no se considera terminada. Según lo comunicado por la Junta Constructora de la Sagrada Família, incluso con la torre concluida, todavía faltan diversas partes importantes: la llamada fachada de la Gloria (la entrada principal), la escalinata correspondiente, la sacristía, claustros, cubiertas laterales, la capilla del Bautisterio y los trabajos de decoración, esculturas y detalles interiores y exteriores.

En declaraciones recientes a Tot Barcelona, la Junta ha referido que la "ilusión" es que el templo esté completamente acabado en "unos diez años", lo que situaría la finalización definitiva alrededor de 2035–2036.