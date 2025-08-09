Daniel Sirera, líder del PP en Barcelona, sufre un robo en el barrio de Sant Antoni: "Es un paraíso para los delincuentes"

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Dani Sirera, ha denunciado este viernes, 8 de agosto, haber sufrido un robo en plena calle en el barrio de Sant Antoni. El incidente ocurrió después de participar en un encuentro con comerciantes y vecinos para abordar la inseguridad creciente en la zona.

Según ha explicado, al regresar a su motocicleta, estacionada en la confluencia de las calles Viladomat y Tamarit, se encontró con la guantera forzada. Los ladrones se llevaron sus gafas y el cargador de su iPhone. En la red social X, Sirera relató el suceso y agradeció a los empleados de la floristería Bausà Flors por encontrar el mando del aparcamiento y avisarle. “Barcelona no puede seguir así”, afirmó, lamentando que la ciudad se haya convertido, en sus palabras, en “un paraíso para los delincuentes”.

El dirigente popular aprovechó para exigir al alcalde Jaume Collboni medidas más contundentes contra la delincuencia. Entre sus propuestas, reclamó destinar a la calle a los 80 agentes de la Guardia Urbana que actualmente vigilan edificios municipales, sustituyéndolos por personal de seguridad privada. “Necesitamos toda la policía posible en la calle para garantizar la seguridad de los barceloneses y de quienes nos visitan”, afirmó.

El suceso se produce en un contexto de creciente tensión en Sant Antoni, donde vecinos y comerciantes denuncian desde hace meses un deterioro de la convivencia, con un aumento de robos a peatones y comercios. La situación, aseguran, se ha agravado con las obras de reforma de la Ronda de Sant Antoni, que han dejado áreas menos vigiladas. Entre las quejas vecinales también figura la aparición de un mercado de venta ambulante de pescado y verduras en plena vía pública.