Denuncian que el ayuntamiento de extrema izquierda de Girona comete un fraude con el padrón: en un edificio hay tantas personas como metros cuadrados de superficie

El ayuntamiento de Girona tendría 859 personas empadronadas en un edficio de la ciudad, denuncia un usuario en la red social X. "Gracias a una solicitud de acceso, pudimos saber que el ayuntamiento tenía empadronadas casi 900 personas en este edificio, personas sobre las cuales no tiene ningún control de dónde viven, dónde trabajan ni dónde tributan".

El mismo usuario asegura que estas personas "se inscriben pero no viven" en este edificio, "y disfrutan de todos los servicios". Alerta de que "pueden estar aquí, en Tanger, en Sevilla o en el Caribe" pero que "disfrutan de los servicios públicos que brindan el ayuntamiento y la Generalitat". Lo cual "incluye pagas y ayudas" pese a que "nadie comprueba nunca" dónde viven.

Hay tantas personas empadronadas como metros cuadrados tiene el edificio. El caso había levantado sospechas entre los vecinos, pero no ha sido hasta ahora, con el trabajo de investigación de este anónimo, que se ha descubierto el presunto fraude. El ayuntamiento no solo no niega el caso, sino que además lo justifica con razones ideológicas. Según consta en el escrito, el ayuntamiento de Girona "utiliza este edificio para empadronar a personas sin domicilio y también aquellas que no se pueden empadronar en el domicilio donde viven, de forma temporal".