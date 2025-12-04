Describen la estrategia para lograr respuesta a la inmunoterapia en el subtipo de cáncer de mama más frecuente

La inmunoterapia, pese a ser un tratamiento muy prometedor, se ha demostrado ineficaz en la mayoría de tumores de mama. De hecho, esta terapia solo está aprobada para el subtipo triple negativo, que se caracteriza por carecer del receptor de estrógenos, del de progesterona y de la proteína HER2.

Sin embargo, éste solo está detrás del 15% de los casos de cáncer de mama, mientras que en el subtipo más frecuente, el luminal o con receptor hormonal positivo, que supone el 70% de todos los casos, la inmunoterapia ha logrado una respuesta muy modesta, razón por la cual no está aprobado su uso en estos pacientes.

Pese a ello, en el último año, algunos estudios pusieron de manifiesto que en cáncer de mama hormonodependiente, es decir aquel que tiene receptor de estrógenos, la respuesta de esta terapia era algo mejor en aquellos pacientes con niveles más bajos de esta hormona.

El receptor de estrógenos, el protagonista

En línea con este hallazgo, investigadores del Hospital del Mar Research Institute pusieron en marcha un estudio, que ha contado con el apoyo de Ausonia, para "conocer el motivo por el que el subtipo más frecuente no responde a la inmunoterapia con el fin de diseñar tratamientos dirigidos a lograr una mayor eficacia de esta terapia", tal y como señala el doctor Toni Celià-Terrassa, del Laboratorio de Células Madre Cancerosos y Dinámicas de Metástasis del Institut de Recerca del Hospital del Mar, y en este contexto, pusieron de manifiesto el destacado papel que el receptor de estrógenos juega en la estrategia de evasión del sistema inmunitario por parte del tumor.

"Más allá de hacer que la célula tumoral crezca, que es algo que ya se sabía, el receptor de estrógenos es responsable de que ésta pueda evitar la acción del sistema inmunitario", destaca Celià- Terrassa, quien al respecto comenta que "lo que hace el receptor es secuestrar a la proteína LCOR, cuya función ya se había descrito en 2022, para que no sea funcional y, por lo tanto, no active la maquinaria de presentación de antígenos en la superficie de la célula tumoral que la hace visible para el sistema inmune.

En lenguaje coloquial, se podría decir que el "receptor de estrógenos hace que LCOR haga otras cosas para que no pueda desempeñar la función que lleva a cabo en otros tumores que no son hormonodependientes, como el cáncer de mama triple negativo, que es el único para el que el uso de la inmunoterapia está aprobado", señala el doctor, y esa función es la de hacer visible las células tumorales.

Posibles abordajes

Ante esta evidencia, los investigadores se plantearon la posibilidad de revertir ese mecanismo que provoca la ineficacia de la inmunoterapia en el cáncer de mama luminal mediante la interrupción de la interacción de LCOR con el receptor de estrógenos.

En este contexto, generaron un modelo preclínico en ratones, en el cual, además de certificar este mecanismo de protección del tumor, pudieron comprobar que "combinando inmunoterapia con terapias que se dan a día de hoy para inhibir el receptor de estrógenos y liberar LCOR para así activar la maquinaria de presentación de antígenos en la superficie de las células tumorales para su detección por parte del sistema inmune, como la terapia hormonal o la endocrina, mejora la respuesta.

Con eso y con "la modificación genética en laboratorio de RNA para la sobreexpresión de LCOR, vimos que tumores que en principio no respondían a inmunoterapia, ahora responden", destaca el investigador, quien apunta que existe una segunda estrategia a explorar que persigue el mismo propósito. "Se trataría de hacer terapias de LCOR modificado para que no interaccione con el receptor de estrógenos", explica Celià- Terrassa.