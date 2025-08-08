Detectan una nueva plaga de ratas en la Barceloneta, esta vez más grande

Los vecinos del barrio de la Barceloneta, en Barcelona, vuelven a denunciar la presencia de una plaga de ratas en una de sus plazas, conocida como la Repla. No es la primera vez que ven este tipo de animales, ya que en enero el Ayuntamiento ya intervino en la zona para acabar con una plaga de ratas.

Concretamente, esta plaga se detectó a principios de agosto, y según cuenta Betevé, los vecinos avisan que los animales son, en esta segunda plaga, más grandes y más numerosos. Se cree que las ratas han anidado en los árboles, y se les ve continuamente subir y bajar por sus troncos.

La Repla es una plaza que está al lado del Mercado de la Barceloneta, y según cuenta una vecina al medio público local, "es el centro neurálgico de la Barceloneta, donde se reúne todo el mundo y juegan los niños". Los vecinos se quejan de que la plaga vive al lado de la zona donde juegan los niños, y alertan de que su propagación podría hacer que entraran en algunas casas.

Tras la queja vecinal, la Agència de Salut Pública de Barcelona inició un plan de actuación para intervenir en la plaga, que sigue vigente a día de hoy para terminar con estos animales que preocupan a los ciudadanos de la Barceloneta.