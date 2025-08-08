El cuento de nunca acabar de Rodalies: otro final de semana 'horribilis'

Tras sufrir nuevos cortes e incidencias en la jornada de ayer, algunas líneas de Rodalies han vuelto a quedar interrumpidas esta mañana debido a problemas técnicos. Así, se acaba otra vez otra semana laboral 'horribilis' para la red ferroviaria catalana, en pleno proceso de traspaso de competencias.

La incidencia de hoy, viernes

El servicio de la R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y El Vendrell (Tarragona) ha quedado interrumpida este viernes sobre las 7.04 horas. El motivo de la incidencia se debe a una avería en los sistemas de señalización entre ambas estaciones, ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Por otro lado, una falta de tensión en la catenaria ha cortado también la circulación en la R14 de Rodalies entre Reus y Alcover (Tarragona) este viernes por la mañana. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible, ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. En otro mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Protecció Civil ha puesto la prealerta del plan Ferrocat por el incidente.

Ambas incidencias se han resuelto al mediodía.

Ayer, otra jornada de caos

Desde las 11:54 h de la mañana de ayer, una avería en el pantógrafo —el mecanismo que alimenta de corriente a los trenes— obligó a interrumpir todos los trenes de Rodalies y media distancia que conectan Lleida con Barcelona. La incidencia se registró entre las estaciones de Lleida y Juneda, y afectó a las líneas de ancho convencional, es decir, a toda la circulación habitual fuera de la alta velocidad.

La situación obligó a Adif a suspender el servicio ferroviario y a habilitar autocares como medida de transporte alternativo. Aunque la empresa prometió resolver el problema “lo antes posible”, lo cierto es que no se detallaron plazos concretos ni horarios del transporte por carretera, lo que generó un notable malestar entre los pasajeros afectados.

Por si fuera poco, ayer por la mañana también se registró un robo de cable de cobre entre Granollers y les Franqueses del Vallès, en la línea R3 de Rodalies, lo que provocó retrasos de más de 15 minutos al obligar a circular por una sola vía. El robo de material en las infraestructuras ferroviarias es ya una práctica habitual que complica aún más el día a día del transporte público.