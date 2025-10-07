Detenido nuevamente el padre acusado de violar a su hija por saltarse la orden de alejamiento

Los Mossos d’Esquadra han detenido de nuevo al hombre de 40 años que fue arrestado el pasado domingo acusado de violar a su hija de 20 años en plena vía pública, después de comprobar que había incumplido la orden de alejamiento que le impuso el juez tras su puesta en libertad con medidas cautelares. No es de extrañar, teniendo en cuenta que datos oficiales de los Mossos d'Esquadra revelados hace escasas semanas informaban que casi un 35% de hombres en Cataluña con orden de alejamiento la incumplen.

Según han confirmado fuentes policiales, el hombre fue localizado este jueves por la tarde en las inmediaciones del domicilio de la víctima, pese a tener prohibido acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con ella por cualquier medio. La detención se llevó a cabo sin incidentes y el acusado fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

El individuo había sido detenido inicialmente la madrugada del domingo por la Guardia Urbana de Lleida, después de que los agentes lo sorprendieran manteniendo relaciones sexuales con su hija en plena calle, en presencia de su otro hijo de ocho años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en el exterior del edificio de La Llotja, en la avenida Tortosa.

Al ser identificados, la joven denunció que había sido forzada sexualmente por su padre, que fue arrestado de inmediato y trasladado a comisaría, mientras ella fue atendida en el Hospital Arnau de Vilanova, donde se le practicó una exploración médica.

El caso fue asumido por los Mossos d’Esquadra, que continúan investigando si el detenido habría cometido otros abusos sobre su hija en el pasado. La causa judicial sigue abierta por un delito contra la libertad sexual, tipificado como violación, mientras los agentes analizan el entorno familiar y recogen pruebas que puedan esclarecer si existían antecedentes de violencia o coacción.

Fuentes policiales señalan que el nuevo arresto se ha producido en el marco del seguimiento habitual que se realiza a personas con medidas judiciales de alejamiento, especialmente en casos de violencia sexual o de género. El hombre volverá a ser puesto a disposición del juzgado de Lleida en las próximas horas.