Detenido un hombre en Barcelona con más de ¡70 detenciones previas!

Un hombre fue detenido el pasado sábado por, presuntamente, haber robado una bicicleta eléctrica en Barcelona. Al ser arrestado, los Mossos d'Esquadra detectaron que el hombre, de 38 años, contaba con más de 70 detenciones previas.

Una patrulla detectó sobre las 5:00 horas de la madrugada a un hombre que circulaba con una bicicleta eléctrica. Al ver la presencia de los agentes, el hombre huyó con la bicicleta, aunque posteriormente fue detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia, así como por apropiación indebida al no poder acreditar que la bicicleta era suya.

De hecho, los agentes indagaron y, gracias a un adhesivo en la bicicleta, contactaron con su propietario, que alegó que se la habían robado dentro de su vehículo en la calle Provençals de la capital catalana, por lo que el detenido pasó a disposición judicial este domingo.