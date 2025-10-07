Acceso

El Parlament designa a Juan Milián (PP) como senador autonómico por Cataluña

Es portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona y coordinador general de Estrategia y Comunicación del partido en Cataluña

El Parlament ha aprobado este martes la designación de Juan Milián como senador autonómico en representación de la Generalitat de Catalunya a propuesta del PP, en sustitución de la diputada del PP Lorena Roldán.

Es portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona y coordinador general de Estrategia y Comunicación del partido en Catalunya, y fue diputado del Parlament en las legislaturas IX, X y XI.

Juan Milián (Morella 1981) es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa.

Ha sido profesor asociado en la UB y miembro del Consejo Rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Ha escrito y publicado ensayos políticos, como 'El proceso español' y '¡Liberaos!', ambos en la editorial Deusto.

