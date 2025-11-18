Detienen a un hombre por tirar por el balcón a su madre en Barcelona

La Guardia Urbana han detenido esta mañana a un hombre en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, acusado de matar a una mujer mayor que, según informa La Vanguardia, habría sido arrojada por el balcón de un piso. Concretamente, los hechos habrían ocurrido en la calle Llobregat de la ciudad catalana.

El citado medio informa que los Mossos están investigando en estos momentos lo ocurrido y también la posible relación familiar que podía unir al detenido y la víctima, que podrían ser madre e hijo. La GU de l'Hospitalet ha detenido al hombre tras recibir el aviso vecinal, y los Mossos d'Esquadra han asumido ahora la investigación del caso.