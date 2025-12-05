Dos detenidos por la misteriosa desaparición de un cadáver en Tarragona

La Unidad Central de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d'Esquadra ha detenido a una mujer y un hombre, de 48 y 69 años, por su presunta participación en el homicidio y ocultación del cadáver de un hombre en el Baix Penedès (Tarragona) en 2024, informa la policía en un comunicado este viernes.

Los hechos ocurrieron el 14 de julio del año pasado, cuando familiares de la víctima denunciaron su desaparición en una comisaría de Viladecans (Barcelona) y los Mossos de El Vendrell (Tarragona) iniciaron una investigación por la desaparición sin causa aparente de esta persona, que tenía 50 años. Por las características de la desaparición, fue la DIC quien asumió la investigación, que ha permitido reunir indicios objetivos de la participación delictiva de terceras personas y de un posible homicidio con posterior ocultación del cadáver. También se hallaron indicios suficientes que señalan a las dos personas detenidas --que en el momento de los hechos eran pareja--, como presuntos autores, y la policía informa de que la mujer arrestada había sido a su vez pareja sentimental de la víctima hasta 2022, cuando se separaron y lo denunció por maltrato.

Los detenidos pasaron este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción 5 del Vendrell (Tarragona) y, una vez escuchado su testimonio, el juez procedió a la localización y recuperación del cadáver de la víctima y a la inspección del lugar en el que había estado oculto el cuerpo desde el 14 de julio de 2024. Para poder localizar el cuerpo se conformó un equipo integrado por investigadores de la DIC, Policía Científica, Brigada Móvil y Unidad de Subsuelo, y el dispositivo permitió localizar el cuerpo, que está pendiente de identificación, en el interior de una fosa séptica de una casa en la que había vivido el investigado en Sant Jaume de Domenys, en el Baix Penedès.

PRISIÓN PROVISIONAL PARA AMBOS

El Juzgado de Instrucción 5 del Vendrell (Tarragona) ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre y con fianza para la mujer. Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde ha remarcado que la causa está abierta por homicidio.