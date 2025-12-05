Puigdemont y Salomé Pradas se enzarzan en redes: "Criminales" vs "prófugo cobarde"

La exconsellera valenciana Salomé Pradas y el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, han sido protagonistas del último cruce de acusaciones en redes sociales, en relación a la demora en el envío del ES-Alert el 29 de octubre de 2024, durante la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, ambos exdirigentes políticos se han llamado "criminales" y "prófugo cobarde" de la Justicia. Todo comenzaba cuando el líder de Junts se hacía eco en su perfil de X de una noticia en la que se informaba de que el envío del sistema Es-Alert se retrasó porque Pradas y Vicente Mompó - presidente de la Diputación de Valencia- pidieron cambiar varios acentos en la versión valenciana.

A ello, Puigdemont reaccionaba comentando "Criminales. Así, escrito en varios idiomas, sin necesidad de cambiar nada. Para que se entienda bien". Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Pradas, que una hora después le ha respondido a través de la misma red social.

De esta manera, la actualmente investigada en la causa penal que instruye la jueza de Catarroja sobre la gestión de la DANA, ha contestado a esa publicación con un mensaje corto y conciso: "Prófugo COBARDE. En castellano, para que lo entiendan todos".

El jefe de Gabinete de Mazón a Pradas: "De confinar nada"

Justo hoy se ha conocido que el jefe de Gabinete de Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, ordenó a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que descartara de forma inmediata un confinamiento general para toda la provincia de Valencia durante la DANA de octubre de 2024.

En un mensaje de WhatsApp enviado a las 19:54 horas, Cuenca le dijo: "de confinar nada por favor. Calma", insistiendo en que una medida tan drástica era "una barbaridad" y proponiendo en su lugar una zonificación de la alerta, aunque Pradas le advirtió de que apenas quedaban zonas sin riesgo en la provincia.