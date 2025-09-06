Dos nuevos jóvenes santos

En el marco del Año Jubilar de la Esperanza, el papa Francisco nos llamó a vivir la fe con un corazón valiente y joven, y con una mirada confiada hacia el futuro. Así, del 28 de julio al 3 de agosto tuve la alegría de participar, junto con los obispos auxiliares y unos dos mil jóvenes de la archidiócesis de Barcelona, en el Jubileo de los Jóvenes en Roma. Los jóvenes vivieron con gran emoción tanto el recuerdo del papa Francisco como este primer encuentro con el papa León XIV.

Este domingo se vive en Roma un hecho eclesial que está muy unido al Jubileo de los Jóvenes. El pasado 13 de junio recibimos la noticia de que hoy, 7 de septiembre, sería canonizado un joven cristiano italiano, Carlo Acutis, propuesto como modelo de fe para los jóvenes de hoy y conocido como «el apóstol de internet». También este domingo será canonizado otro joven italiano, Pier Giorgio Frassati, a quien san Juan Pablo II llamó «el hombre de las ocho bienaventuranzas».

¿Quiénes son estos dos nuevos santos jóvenes? Carlo Acutis vivía una verdadera amistad con Dios y lo amaba por encima de todo. Decía que todo lo que hacía, lo hacía por Jesús, en Jesús y con Jesús. Quien tuvo la dicha de conocerlo, sentía la presencia de Jesús en él, una presencia única y especial. Vivía profundamente la Eucaristía. Una de sus frases más conocidas era: «La Eucaristía es mi autopista al cielo». Como joven conocedor de las nuevas tecnologías, creó una página web (www.carloacutis.com) donde recogió los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia a lo largo de la historia, así como las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia.

El 25 de noviembre de 2024 el papa Francisco reconoció un milagro atribuido a la intercesión del joven Carlo Acutis, lo cual abrió el camino para su canonización durante el Jubileo de los Jóvenes. El funeral del papa Francisco coincidió con la fecha inicialmente prevista para su canonización. En la archidiócesis de Barcelona, la basílica de la Mare de Déu de la Mercè es la primera iglesia que tiene una imagen de este nuevo santo.

En cuanto a Pier Giorgio Frassati, que vivió en Turín entre 1901 y 1925, fue un joven laico vinculado a la Acción Católica. Se implicó en obras sociales sin dejar su condición de laico. Era un joven lleno de vida, muy aficionado a los deportes de montaña; un joven con una amplia formación y de buena familia. Quería que los más desfavorecidos encontraran el calor de la solidaridad humana y el consuelo de la fe en Cristo. Los pobres eran sus amigos y reconocía en ellos sus valores y su bondad. Estos amigos lo evangelizaban y de ellos aprendía mucho. Este joven murió de poliomielitis, una enfermedad incurable que lo paralizó. No obstante, su testimonio de vida nos moverá a no paralizarnos nunca ante las necesidades ajenas, ante las injusticias. El día de su funeral fue despedido por una multitud de jóvenes y pobres de la ciudad.

Queridos hermanos y hermanas, recemos por todos los jóvenes que pronto iniciarán el curso escolar, así como por sus padres y por todos los maestros y miembros de la comunidad educativa. Pidamos para todos ellos la intercesión de estos dos jóvenes que hoy escribirán sus nombres en el libro de los santos. San Carlo Acutis y san Pier Giorgio Frassati, ¡rogad por nosotros!