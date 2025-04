Editorial Planeta brinda por Sant Jordi

Antes de que mañana las calles se llenen, antes de que los lectores se lancen a buscar la firma de sus autores favoritos, muchos de estos escritores se dieron cita esta mañana para protagonizar la fotografía de familia que Editorial Planeta tendrá en Barcelona.Reyes Calderón, Pilar Eyre, Eva García Sáenz de Urturi, Alfonso Goizueta, Blue Jeans, Máximo Huerta, Alice Kellen, Manel Loureiro, Carmen Mola, Bea Roger y Luiso Soldevila, Inma Rubiales, Beatriz Serrano, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Mara Torres son algunos de los nombres de esta imagen, pero también son los que hoy tendrán un protagonismo especial en su encuentro con aquellos que se acercan a sus páginas, que buscan en la ficción horas de no poca lectora.

Algunos de los presentes ayer pensaban en la actualidad, concretamente en lo que está pasando en Ciudad del Vaticano. Ese fue el caso de Máximo Huerta quien, en declaraciones a este medio, reconoció que «tengo la mente en el Vaticano y, pensando en Sant Jordi, me encomiendo al Papa y al próximo Papa». De hecho, el autor de «París despertaba tarde» y «La noche soñada» estará firmando hoy por la mañana, aunque por la tarde se irá a Roma. El escritor también es librero y ha obrado el milagro de abrir en Buñol, su pueblo, un establecimiento llamado La librería de Doña Leo que el próximo 3 de mayo celebrará su particular Sant Jordi. «Para una localidad de 9.000 habitantes es un pequeño gran logro poder contagiar la lectura y poder exportar Sant Jordi hasta allí», comentó.

Otro nombre propio es el de Jorge Díaz, uno de los miembros de Carmen Mola, que se mostró feliz por estar ya en su cuarto Sant Jordi. «Es siempre sorprendente porque la gente te demuestra su entusiasmo. Me encanta venir y, antes de que empiece todo, pasear por el Paseo de Gràcia y ver cómo sacan los libros de las cajas, cómo se preparan los sitios en los que estaremos firmando», comentó el escritor. Cuando se le pregunta por alguna recomendación para el día de hoy, Díaz apunta a «El esplendor» de Agustín Martínez, su compañero en Carmen Mola, además de «Por si un día volvemos», la última novela de María Dueñas que «me está gustando mucho. Ella es una gran escritora y siempre se aprende leyéndola». Y un deseo por parte de Díaz: «intentaré aprender a dedicar mis libros en catalán».

Este Sant Jordi es especial para Paloma Sánchez-Garnica al acudir como ganadora del Premio Planeta por la obra «Victoria». La escritora reconoció que «todos los años he acudido a la fiesta con mucha ilusión, pero este es más especial porque vengo con el Planeta y todo su repercusión. Es, por tanto, como la sensación de llegar a la meta. Vengo dispuesta a disfrutar». Preguntando por sus primeras veces en esta festividad, Sánchez-Garnica rememoró que fue en 2017 tras ganar el Premio Fernando Lara con «Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido». «Firmé muy poquito en aquella ocasión, pero he ido poco a poco aumentando la cola».

Por su parte, Beatriz Serrano, la finalista del Planeta, apuntó que estar en Sant Jordi es algo «bonito porque escribir es muy solitario y aquí tienes la respuesta de los lectores. Es entonces cuando tienes la sensación de que algo ha pasado». Serrano recomendó para el día de hoy «Carmen Martín Gaite. Una biografía», la obra con la que José Teruel ganó el último Premio Comillas y que, en palabras de la escritora, «es una delicia».

Javier Sierra también estará hoy y llevará consigo «una libreta en la que apunto todo lo que me dicen los lectores». Lo que es muy probable es que no le vuelva a pasar lo ocurrido en su primer Sant Jordi «cuando me sentaron entre Isabel Pantoja y Boris Izaguirre».