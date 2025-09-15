La entidad ultraindependentista que persigue al castellano y que recibe ayudas millonarias de las administraciones catalanas

La entidad ultraindependentista Plataforma per la Llengua recibió del gobierno catalán un total de 694.690,98 euros en ayudas a fondo perdido; en 2022, 648.100,11 euros y en 2023 la cantidad ascendió a 817.646,40 euros.

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, han subvencionado a Plataforma per la Llengua en los últimos años. Dos de sus últimes acciones contra el uso del castellano en Cataluña fueron señalar al restaurante barcelonés ‘Barraca’ y apoyar la campaña de acoso lingüístico contra la heladería barcelonesa ‘Dellaostia’, acusada de no atender en espanyol.

La entidad independentista consiguó, entre 2018 y 2020, una ayuda de dos millones de euros por parte de la Generalitat por su labor dedicada casi en exclusiva a favorecer el catalán y perseguir al castellano

En 2018, el departamento de Cultura les dio 620.000 euros. En 2019 volvió a subvencionar esta entidad con la misma cantidad. En 2020, y en plena crisis económica derivada por la pandemia de la covid-19, decidieron aumentar la subvención hasta los 760.000 euros. En total 2 millones de euros.

Además, según denunció en 2020 el grupo de Cs en la Diputación de Barcelona, esta también dio dinero a Plataforma per la Llengua. Un total de 13.000 euros de las arcas de la Diputación fueron a parar a la “ONG del catalán”.