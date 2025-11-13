Unas escaleras del centro de Tarragona se han convertido en una pesadilla para los vecinos

Los vecinos de una calle de Tarragona viven constantemente con un ruido fortísimo que se ha convertido en una "auténtica pesadilla". Se trata de un molesto ruido producido por una escalera mecánica que conecta dos puntos distintos de la ciudad y que son muy necesarias para los tarraconenses.

El vecindario denuncia que por más que se arregla, el problema no se soluciona, pues el ruido sigue persistiendo día sí y día también. En declaraciones a Antena 3, una vecina denuncia que el ruido empieza "a las 7 de la mañana" y termina "a las 11 de la noche".

"Estoy todo el día fuera de casa para no tener que oírlo", añade la vecina. Otro residente se queja de que "en el extremo más lejano de la casa el ruido se escucha igual". De hecho, los compañeros de A3 demostraron que desde el último piso del bloque más cercano a las escaleras se superaban los 87 decibelios y en la calle, incluso los 100.

Por su lado, desde el Ayuntamiento reconocen que "han de mejorar el servicio que están dando" y han detenido temporalmente la escalera mecánica, algo que tampoco ha gustado a los vecinos y que afecta especialmente a los mayores y a las personas con discapacidad.