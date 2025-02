Lo del Estatuto Macro de Sanidad

La medicina de precisión y calidad asistencial avanza gracias a la investigación, liderada en gran parte por médicos que compaginan dichos proyectos con su trabajo de rutina, de forma gratuita, en horario extraordinario y con miserables ayudas económicas. Pero, ¿quién no quiere recibir el último y mejor tratamiento contra su cáncer? ¿Qué punto del estatuto recoge cambios respecto a la investigación?

La curva de aprendizaje del médico es tremenda, de varias décadas hasta que se domina: cirugía plástica, radio-intervencionismo, cirugía de esófago, anatomía patológica… elija al azar… pocas profesiones implican pasar la mitad de la vida laboral en curva de aprendizaje, y en salud no hay otra, a pesar de que las fuerzas del Estatuto se dirijan en homogeneizar la profesión médica con enfermería, cuya responsabilidad con el paciente es logarítmicamente inferior.

Es cierto que el Estado paga la formación de ese médico, pero también es usado como mano de obra barata, y su existencia implica beneficios directos sobre el sistema público como la obligación de mantenerse actualizado y la propia regeneración de un servicio digno/profesional. El Estado paga su formación, pero gana mucho más. Solo hay un problema: no hay dinero para contratarle después; de esta manera, la exclusividad que ofrece el nuevo Estatuto al sistema público resulta una medida pretenciosamente populista, un truco…

Los políticos deberían ser más honestos: la calidad asistencial que podría ofrecerse con la actual tecnología y conocimientos no son implementables por falta de dinero. Dejen claro que no somos Noruega, que no hay infraestructura, y un primer brote psicótico tiene una primera visita en el centro de salud mental meses después del alta hospitalaria.

Detrás de una alta calidad asistencial hay un médico que ha decidido sacrificar gran parte de las horas de su vida por ser mejor en su profesión y repercutir positivamente en sus vecinos (a pesar de que Jaime Foxx atribuya en gran medida su recuperación a Dios)…

Y esto se corresponde con horas de guardia pagadas como ordinarias, horas que no computan como tiempo trabajado para la jubilación, sueldo base de 1300 euros, libranzas insultantes, alto índice de burn out, patología cardiovascular y suicidio dos veces por encima de la población general.

El médico ha soportado una situación laboral indigna durante mucho tiempo, probablemente al creer (como dice vulgarmente Alda Recas…) que poseía el poder y la respetabilidad de un cura de 40 años atrás, pero eso se ha terminado. Ha llegado la hora de exigir las mejorías que merecemos, y lo vamos a hacer hasta el final.