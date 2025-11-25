La Federación de Barcelona de ERC seguirá "provisionalmente" hasta elegir una nueva dirección

La Federación de Barcelona de ERC ha comunicado este martes que seguirá "provisionalmente" en el cargo en forma de gestora hasta la celebración de un nuevo congreso donde la militancia de Barcelona vote para elegir la nueva dirección, tras las dimisiones de 8 de los 13 cargos de la dirección permanente del pasado viernes.

Así lo han informado en un comunicado, donde han apuntado que esta es la fórmula escogida en "consenso" entre la actual dirección y la Ejecutiva Nacional, y que la Federación estará presidida por Creu Camacho y conformada por los 5 miembros de la actual permanente que no han dimitido, con las presidencias de los casales de distrito y la representación del Jovent Republicà.

Han señalado que la fecha de celebración del Congreso para la renovación de la Ejecutiva de Barcelona la anunciará la Dirección de Barcelona "en los próximos días".

Han subrayado que la designación de una gestora es "necesaria" para asegurar la actividad de la Federación y que la Ejecutiva Nacional no impulsará ninguna actuación que no cuente con un, en sus palabras, amplio acuerdo de la Ejecutiva Regional, limitándose a ofrecer apoyo político, cobertura jurídica y asistencia técnica necesarias para superar la situación actual, textualmente.

Han remarcado que el procedimiento actual no impide ni altera la celebración de las primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Barcelona del partido.

Dimisiones

El pasado viernes dimitieron el secretario general de la federación, Miquel Colomé; las vicesecretarias Agnès Russinyol y Sheila Vidal; el vicesecretario Max Zañartu; los secretarios Nil Font, Quim Bosch y Esther Martín, y la presidenta de la Asamblea de Barcelona, Rosa Suriñach.

Este lunes, el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha acusado a algunos miembros de la dirección de la Federación de Barcelona del partido de ir "contra la dirección nacional".