La friki y ridícula charla entre el alcalde separatista de Girona y aficionados del Liverpool

Tras el derbi contra el Espanyol, el alcalde independnetista de Girona, Lluc Salellas (CUP) faltó al respeto al club blanquiazul. Siguiendo con sus meteduras de para relacionadas con el fútbol, y aprovechando el partido de Champions que jugó el martes el equipo de la ciudad contra el Liverpool, publicó un post en la red social X que levantó tantas críticas como burlas.

“Primera conversación con aficionados del Liverpool esta noche en un bar de la ciudad: les he expresado que después del @GironaFC, tienen mi apoyo. Y ellos me han respondido que mientras no sea «tory» aprueban la alcaldía de la ciudad. ¡Se hacen amar! Mañana, partidazo en Montilivi”, ha escrito Salellas en sus redes sociales. "Parecéis una parodia", "qué estupidez", "iban tan borrachos que ni se han enterado"...son algunas de las decenas de burlas en las redes sociales.