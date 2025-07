Un argentino que viaja a Barcelona es tajante con el olor de la ciudad: "Saben que tengo razón"

Barcelona ha sido tendencia en las redes sociales durante la última semana, y no ha tenido que ver con sus belleza, sus playas o los edificios más característicos de la ciudad, sino que ha sido más bien otra cosa. Ha entrado en escena, nada más y nada menos, que el olor que se respira por sus calles. Han sido varios quienes la han criticado y han llegado hasta el punto de que la han acusado sin miedo a lo que opinen los demás: "Barcelona apesta".

El inicio de todo estofue un tuit publicado por un usuario en la plataforma X. "Its smell like plastic burned, no?", lo cual traducido al castellano es: "Huele como a plástico quemado, ¿no?". Algo que parecía un mensaje sin importancia terminó siendo el pretexto para un gran debate en el que se conversó sobre la higiene urbana, las condiciones del aire de algunos barrios o el clima. También hubo espacio para los peores adjetivos posibles. "Es asqueroso" fue uno de los más destacados, algo que supone que "la experiencia no sea la misma" para un turista que va a disfrutar de la ciudad.

Un argentino que no se lo puede creer

Esto es lo que le está ocurriendo a un joven latinoamericano que ha llegado a Barcelona para pasar unos días. Se trata de Gianluca, también conocido como @gianlumalnati en TikTok, un argentino que ha mostrado cómo está siendo su experiencia en la Ciudad Condal. Además, también publica contenidos sobre, por supuesto, viajes y vida nómada; sobre consejos de cómo vestir, estilo y moda; y videos relacionados con reflexiones personales. No obstante, lo que ahora concierne es lo relativo a la ciudad española.

"Estoy que no me puedo creer que pase esto en una ciudad como Barcelona", apunta. Se está refiriendo al mismo tema tratado anteriormente, al del olor. De hecho, explica que jamás se esperaría que fuese a tener "semejante problemón" con este aspecto, ya que asegura que, vayas donde vayas, siempre va a haber el mismo olor.

Vayas donde vayas habrá "olor a cloaca"

"Hay olor a cloaca en toda la ciudad. Vas a la playa y huele a cloaca. Caminas por el Gótico y hay olor a cloaca. Te tomas un mate en el balcón y hay olor a cloaca...", explica. Detalladamente, suma que es muy probable que este aroma sea el producto de las alcantarillas y las profundidades de las tuberías que emanan para "penetrarte la nariz boludo. Es tremendo, peor que en París".

Ante una situación que para él es repugnante considera que sería necesaria la intervención de "algo como Macri", quien tuvo la contundencia para finiquitar las inundaciones en Argentina, algo que le vendría bien a Barcelona, aporta. "Necesitan solucionar el tema de la cloaca loco, porque es tremendo" es su conclusión. Además, al final del vídeo se pueden oír unos aplausos en las calles, algo que aprovecha para decir, de forma irónica, que "la gente me aplaude porque saben que tengo razón".

Un mar de críticas en los comentarios

Como era de esperar, los usuarios 'no hacen prisionero'en el apartado para los comentarios y expresan sus opiniones sin ningún tipo de tapujo. Echando un primer vistazo, parece que la gente está totalmente en su contra salvo algún mensaje en el que se explican las razones de este mal olor. La gran mayoría le publican a Gianluca que, si no le gusta, puede volverse a su tierra natal: "Tienes dos maneras de no notarlo, marcharte en barco o en avión".