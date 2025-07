ERC amenaza a Illa con tumbar los presupuestos de 2026 si no rectifica con el "insuficiente" acuerdo de financiación

El acuerdo para una "financiación singular generalizable al resto de comunidades autónomas" que presentaron el lunes la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España tras una reunión bilateral, no ha gustado nada a los independentistas. Lo que prometía ser una cesión de calado para los catalanes, y un avance en la "soberanía" de la región, ha acabado siendo, como dijo Jordi Turull, secretario general de Junts, el "singular para todos". En este sentido, ERC y Junts le han pedido explicaciones a Illa de esa "insuficiencia" del acuerdo y de la falta de "literalidad" respecto a lo que se pactó para investir a Illa, durante la sesión de control al Govern en el Parlament de Cataluña.

En concreto, el principal impulsor del pacto y principal socio de investidura, ERC, ha amenazado a Illa: “Si no rectifica y ratifica los acuerdos de financiación que pactamos, no podrá contar con nuestros votos para los presupuestos”, ha expresado Josep Maria Jové i Lladó, líder republicano en la cámara catalana, en referencia a las cuentas catalanas que Illa tratará de sacar adelante para 2026. A su juicio, lo presentado el lunes se queda “muy corto” y no responde a las “necesidades reales de Cataluña”, por lo que, ha dicho "no satisface a ERC". Jove ha recordado que, para ERC, la legislatura solo tenía sentido si había "avances en soberanía, y la financiación singular era un pilar fundamental".

“Lo tenía muy fácil, presidente. Solo tenía que copiar la literalidad del acuerdo de investidura que lo hizo presidente”, ha reprochado Jové, en referencia al documento que facilitó la elección de Illa como jefe del Ejecutivo catalán gracias, entre otros, al apoyo de Esquerra. En dicho pacto, ERC y el PSC recogían una serie de compromisos orientados a avanzar hacia una mayor soberanía fiscal para Cataluña, incluyendo el refuerzo de la Agencia Tributaria de Catalunya y la recaudación íntegra de los impuestos en territorio catalán.

El dirigente republicano ha acusado al president de reformular ese texto para “quedar bien con todos”, lo que, según él, ha derivado en un pacto diluido y carente de ambición. “Usted no es el presidente de una comunidad autónoma como Andalucía. Es el presidente de un país, de Cataluña, y esta tendría que ser su única prioridad”, ha expresado Jové, reivindicando que “Cataluña necesita una financiación justa, y para eso solo hace falta voluntad política”. En este sentido, ha exigido al Govern que retome la “literalidad” del acuerdo original y trabaje para convertir en realidad compromisos como la gestión, recaudación e inspección de los tributos, la bilateralidad en la toma de decisiones y el reconocimiento de la singularidad catalana en el modelo fiscal.

Desde ERC han advertido también que rebajar o maquillar los acuerdos solo alimentará el discurso de "la extrema derecha española", que hará bandera de la “catalanofobia” independientemente del contenido de la propuesta. Por ello, han exigido firmeza al president Illa y le han reclamado que no dé excusas a quienes desean el fracaso del pacto ciñendose a la esencia del pacto de investidura: "Singularidad, ordinalidad, recaudación del 100% de los impuestos por parte de la ATC".

Junts llama a un "frente común independentista"

ERC no ha sido la única formación en criticar el acuerdo de financiación presentado por el Govern. Junts per Catalunya también ha mostrado su malestar, acusando a Illa de "incumplir" el acuerdo y de no conseguir ni una financiación singular ni un concierto económico solidario, por boca de su presidente en el Parlament, Albert Batet. Después de recordar que, a su juicio, Illa "no defiende los intereses de Cataluña", ha pedido poder descartar la "financiación singular generalizable" y ha llamado "al conjunto de los partidos independentistas para hacer un frente común para reclamar el concierto económico que otorgue a Cataluña la plena soberanía fiscal y para plantear una alternativa nacional".

Para Batet, el PSOE y el PSC son "los campeones de los incumplimientos" y, por lo tanto, "es evidente que así no se puede sacar adelante la legislatura", por lo que ha reprochado a ERC haber hecho presidente a Illa y ha acusado al líder del PSC de "falta de credibilidad". Batet también ha sacado una lista de agravios: su decepción por la falta del traspaso "integral" de Rodalies, por la falta de una "convención nacional para resolver el conflicto político" y por la falta de reconocimiento de "las elecciones catalanas".

Por su parte, para la líder de la CUP, Laia Estrada, el acuerdo anunciado no acabará con "el expolio fiscal que sufre Cataluña" y, por lo tanto, no hay "avance en soberanía económica ni fiscal", pues Cataluña no podrá decidir qué impuestos se cobrarán. Para la formación de extrema izquierda el diagnóstico es claro: la solución no puede venir de unos gobiernos que "no reconocen a Cataluña ni como nación ni como sujeto político" y, por eso, su solución es la independencia. "Solo con la independencia podremos construir una hacienda propia soberana que nos permita brindar unos servicios públicos fuertes y nos permita hacer asfixiante el día a día de la gente trabajadora".

Sin embargo, Estrada también ha apostillado a ERC y Junts: "La novedad no es que el PSOE o el PSC no cumplan sus promesas, la novedad es la inquietante tranquilidad con la que se aceptan estos incumplimientos. Aquí no estamos ante una tomadura de pelo a unos partidos políticos, estamos ante una tomadura de pelo mayúscula al conjunto de la población", ha sentenciado.

Illa defiende el "cambio de paradigma"

A pesar de que el acuerdo no ha gustado a los independentistas, Illa ha defendido en sede parlamentaria el "cambio de paradigma" que, para él, para su partido y para la Generalitat, supone lo anunciado el lunes. Además, ha negado haber incumplido los compromisos adquiridos durante la investidura. “El Govern cumple los acuerdos en su integridad”, ha asegurado, reivindicando que se trata del primer acuerdo firmado entre gobiernos en 40 años de democracia. Illa ha insistido en que Cataluña “tiene derecho a reclamar una buena financiación” y ha recordado que el texto pactado fija las bases de un nuevo modelo, comprometiéndose a que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) recaude progresivamente todos los impuestos.

Sin embargo, ha reconocido que queda “mucho trabajo por hacer” y ha señalado que cumplir el acuerdo no será sencillo, pero ha recalcado que no le falta ambición. “Me ratifico en los acuerdos de financiación que firmé con usted”, ha dicho dirigiéndose a Jové, a quien ha agradecido el papel de ERC en el pacto. Illa también ha destacado que las críticas recibidas desde sectores contrarios demuestran que no ha buscado “quedar bien con todos”, y ha defendido que el avance en financiación se hará “con seguridad y bien hecho”, con el objetivo de lograr una financiación singular para Cataluña.