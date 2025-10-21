La Generalitat prioriza satisfacer a ERC antes que aprobar los presupuestos

Desde hace meses, ERC advierte que no apoyará los presupuestos de la Generalitat si no hay avances en la financiación singular. Ya en julio, la formación republicana rechazó la propuesta presentada tras la reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, y exige blindar el principio de ordinalidad, entre otras condiciones. Ante la falta de “voluntad política” por parte de Salvador Illa, los republicanos mantienen su negativa.

Mientras tanto, el Govern insiste en su compromiso de “cumplir todos los pactos”, incluido el de la financiación singular, aunque admite que el proceso avanza lentamente porque se trata de un asunto “complejo” que quieren hacer “con rigor”. Hasta hace poco, el Ejecutivo catalán aseguraba que los presupuestos estarían listos en enero de 2026, pero ahora reconoce que los plazos se complican.

“La realidad es que el Govern sigue en una etapa previa de trabajo y aún no se han iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios ni la tramitación parlamentaria”, admitió la portavoz Sílvia Paneque en rueda de prensa. “Con los tempos que llevamos, es muy difícil que tengamos los presupuestos el 1 de enero de 2026, aunque no lo descartamos”, añadió.

Paneque explicó que la causa de este probable retraso es la prioridad del Ejecutivo: “Queremos tener un acuerdo de financiación bien hecho”. En otras palabras, la Generalitat asume que, sin avances en este ámbito, no contará con el apoyo de ERC y prefiere centrarse en lograr un modelo de financiación sólido antes que forzar la negociación de unas cuentas sin consenso.

