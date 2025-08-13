Aitana da las gracias porque se la hable en catalán: "A veces lo necesito porque lo estoy olvidando"

La opinión de los más famosos sobre el uso o la preservación del catalán puede tener un gran impacto en la sociedad. Al ser figuras muy reconocidas por diversas razones, todas aquellas palabras, reflexiones o entrevistas que concedan darán de qué hablar. Por ejemplo, cuando una celebridad se pronuncia acerca de la lengua, no solo transmite un mensaje que tiene que ver con aspectos gramaticales, sino que también deja entrever cuáles son sus emociones y sus pensamientos sobre la identidad que tanto define a nuestro país.

Uno de los personajes públicos que resultan interesantes en este sentido es la cantante Aitana Ocaña, quien nació en Barcelona y es una artista conocida a nivel internacional. Su canciones y toda su trayectoria han posibilitado que conecta con las audiencias más jóvenes, por lo que sus declaraciones con respecto a la que es la lengua de su tierra serán de verdadero interés. Precisamente, habló sobre esto a principios de año para un medio catalán.

"Gracias por hablarme en catalán porque lo estoy olvidando

Estas declaraciones las ha reunido, plataforma digital y servicio público de Cataluña. Nada más comenzar la entrevista, se puede dar por hecho que quienes le están charlando con Aitana están, y más tras decir la propia cantante lo siguiente:

A estar aportación por parte de la joven barcelonesa, el entrevistador la anima a que "hay que ir recuperándolo", lo cual es totalmente secundado por ella y explica que es algo que les dice mucho a sus amistades. "A mis amigas les digo: hay que ir recuperándolo", anuncia mientras expone que lo pasa mal por todos los comentarios que recibe de la gente enviándole lo siguiente: "¿Cómo puede ser que Aitana no hable del todo bien catalán si ha estudiado en Cataluña?".

"Parece mentira pero, para mí, la lengua nunca ha sido fácil"

Este razonamiento por parte de sus seguidores es totalmente normal para Aitana, quien asegura que "tienen razón" y detalla que las lenguas nunca han sido su punto fuerte desde que estaba en el instituto. "Parece mentira pero, para mí, la lengua nunca ha sido fácil, ni en catalán ni en castellano". A todo esto también arroja a que siempre ha sido más de matemáticas, porque en las asignaturas de "catalán y castellano siempre sacaba un suficiente o un bien".

Todo esto está demostrando que Aitana Ocaña no mantiene una notable convivencia con la que es la lengua cooficial de Cataluña, sino todo lo contrario. La contraparte es su circulo de más cercano, sus amistades. "Mis amigas que hablan catalán con su familia, pero yo con mis padres...", revela a la vez que da a entender que no es algo muy habitual ni entre sus progenitores ni en la casa en la que vivió cuando era todavía más joven.

"Tú nunca hablas en catalán"

Lo cierto es que su madre nació en Barcelona, "pero es verdad que sus padres son extremeños y no hablaban catalán en casa", razona a la vez que dice lo mismo de su padre. "No podía practicarlo tanto, pero es verdad que hay muchísimas personas que no lo practican en casa y lo hablan fenomenal", manifiesta. Tras todas estas declaraciones, Aitana tiene claro que debe ponerse las pilas, como así explica.

"Tengo que volver a hablar mejor el catalán". Para poder practicarlo de forma más intensa con el objetivo de no equivocarse tanto, asegura que cuando está con sus amigas les lanza la siguiente pregunta y o sugerencia: "¿Puedo hablar en catalán?". A esto añade que su respuesta será que no porque será raro, ya que"tú nunca hablas en catalán". Aitana contestará que y rogará que "si no, se me va a olvidar, necesito que me ayudéis". Con estas últimas palabras, el vídeo llega a su fin.