Los socorristas de Barcelona lamentan la estrategia de "desgaste" del Ayuntamiento y exigen diálogo

Los socorristas de Barcelona han lamentado la estrategia de "desgaste de la plantilla" por la que, a su juicio, apuesta el Ayuntamiento y han exigido que se convoque de inmediato una mesa de diálogo para alcanzar una solución.

En un comunicado de CGT, los trabajadores han señalado que la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, anunció que se convocaría una mediación si bien no ha llegado todavía: "Queremos saber a qué espera para abordar de manera seria" este conflicto.

Han sostenido que mientras dura el pulso por parte del consistorio, se "pone en riesgo la seguridad de los usuarios y visitantes de las playas", mientras que la directiva de las empresas implicadas, afirman, no tiene la capacidad de resolver la crisis.

De este modo, los socorristas han avisado de que la solución "solo llegará cuando quienes tiene la responsabilidad política den la cara", y han reclamado que si los cargos actuales no están dispuestos a asumir su responsabilidad, dimitan.

Tras 13 días de huelga, los trabajadores siguen pidiendo que se procuren "condiciones dignas" en sus puestos, un aumento de personal y garantías de seguridad real en las playas y para los propios socorristas.