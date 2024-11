Illa incluirá a la CUP en las negociaciones por los presupuestos

El Govern de la Generalitat se reunirá el jueves con la CUP para negociar los presupuestos de 2025, después de ser la única formación parlamentaria que todavía no había tenido contactos con la consejera de Economía, Alícia Romero. El encuentro se producirá después de que desde la consejería hayan llamado esta mañana a los anticapitalistas.

Después del debate interno que se produjo en su Proceso de Garbí, desde la CUP creen que, a pesar de que se ven como la principal oposición de izquierdas al gobierno de socialistas apoyado por republicanos y comunes, tienen que ocupar el máximo espacio posible, teniendo la máxima relevancia y no quedarse apartados, por "responsabilidad con las clases populares".

Reproches de la CUP

La llamada se ha producido después de que ayer el secretario general de la formación de extrema izquierda, Non Casadevall, afirmase en una entrevista que “el PSC supone fatal si cree que no queremos negociar los presupuestos”. Para él, la principal obligación de su formación es hacer medidas de izquierdas: “¿Quién hará de izquierdas cuando nadie está haciendo políticas de izquierdas? Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie”, afirmó en alusión al supuesto “reformismo” del que acusan a comunes y ERC en lugar de la contundencia con la que creen que deberían forzar al Govern.

Las exigencias de los antisistema se centrarán en las políticas de vivienda: “lo más urgente es que la gente tenga una casa”, apuntó Casadevall, quien también exigió que se produzca una transformación industrial para que la gente pueda trabajar, y que se defienda una lengua catalana que “vive un grave retroceso”.

Los comunes, principal socio

Por su lado, el PSC sigue confirmando que su principal socio a la hora de llevar a cabo la negociación de las cuentas generales son los comunes, dejando claro que las conversaciones “están avanzadas”. Así lo ha confirmado la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, en la rueda de prensa posterior a una reunión ejecutiva: "Estamos avanzando, estamos poniendo sobre la mesa diferentes temas y estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo”

Una de las prioridades de la negociación está siendo el tema de la vivienda. “Está claro que la vivienda es una prioridad para todo el mundo de forma explícita", ha sostenido Moret. Por su parte, el portavoz de los comunes, David Cid, ha explicado que le han hecho saber a la consejería de Economía, Alícia Romero, que van a pedir “más recursos” para paliar los problemas de vivienda y que van a exigir “un régimen sancionador” para los propietarios que no cumplan la ley de los alquileres temporales.

Del mismo modo, Cid ha trasladado su deseo de que la manifestación por el derecho a la vivienda del pasado sábado “sea un punto de inflexión” a la hora de negociar los acuerdos presupuestarios. En este sentido y a raíz de la protesta del sábado, Moret defendió que la vivienda "es y será una prioridad extraordinaria y de primer nivel para el partido y para el Govern”.

Govern - ERC, conversaciones en el aire

Por su parte, el plan que tiene el Govern con respecto a ERC es esperar a que se resuelva el congreso de partido que tienen el próximo sábado 30 de diciembre, donde se decidirá la próxima dirección de la formación independentista. De ese modo, una vez concluido el proceso, el presidente de la Generalitat espera acelerar las negociaciones con uno de sus socios de investidura con quienes, aseguró Moret, tienen una “relación fluida”.

Por otro lado, las reuniones con Junts y el Partido Popular no han sido productivas, ni se prevé que haya otras. Con Vox y Alianza Catalana no habrá encuentros, fruto del cordón sanitario que les aplica el Govern a estas formaciones.