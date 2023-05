El independentismo radical y Rahola insultan a Francia por aplicar la ley con el catalán: "Son supremacistas y depredadores"

El Tribunal Administrativo de Montpellier decidió, con la ley en la mano, anular las deliberaciones de los plenarios de los ayuntamientos de Elna, Portvendres, Tarerac, Banys d’Arles y Palaldà y Sant Andreu de Sureda que modificaban los reglamentos internos de los ayuntamientos para permitir el uso del catalán, con traducción consecutiva al francés.

El tribunal considera que la modificación normativa aprobada por estos cinco Ayuntamientos es contraria a los artículos 1 y 2 de la Constitución francesa porque vulnera la “primacía” del francés. La sentencia, si no hay apelaciones o éstas confirman su sentido, hará que la lengua catalana sea relegada a un uso secundario y las futuras modificaciones normativas sólo permitan su uso por parte de los electos como traducción del francés.

Para la ultraindependentista Plataforma per la Llengua, la sentencia del tribunal representa “un ataque institucional hacia la lengua catalana en la Cataluña del Norte. Además, el artículo 75 de la Constitución francesa afirma que las lenguas regionales” son patrimonio de Francia”. Añaden que “sin embargo, no se puede garantizar la pervivencia del patrimonio lingüístico si no se garantiza públicamente su enseñanza y no se garantiza ningún derecho inherente al mantenimiento de este patrimonio. La entidad considera que una interpretación tan amplia del artículo 2 de la constitución es de carácter supremacista y centralista y totalmente contraria a los preceptos de respeto y promoción de las lenguas regionales o minoritarias que recoge la normativa internacional”. Por su parte, la periodista Pilar Rahola calificó a Francia de “depredadores”.