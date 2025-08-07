Nuevo incidente en Rodalies deja a parte de la sociedad catalana en esta situación

La red ferroviaria catalana vuelve a sufrir una jornada de parálisis total. Desde las 11:54 h de la mañana de este jueves, una avería en el pantógrafo —el mecanismo que alimenta de corriente a los trenes— ha obligado a interrumpir todos los trenes de Rodalies y media distancia que conectan Lleida con Barcelona. La incidencia se ha registrado entre las estaciones de Lleida y Juneda, y afecta a las líneas de ancho convencional, es decir, a toda la circulación habitual fuera de la alta velocidad.

La situación ha obligado a Adif a suspender el servicio ferroviario y a habilitar autocares como medida de transporte alternativo. Aunque la empresa ha prometido resolver el problema “lo antes posible”, lo cierto es que no se han detallado plazos concretos ni horarios del transporte por carretera, lo que ha generado un notable malestar entre los pasajeros afectados.

Renfe, por su parte, ha informado de que la circulación está suspendida entre Barcelona-França y Lleida-Pirineus, sin ofrecer aún soluciones efectivas para los viajeros, muchos de ellos de vacaciones o desplazándose por motivos laborales.

Robo de cobre en la R3

Por si fuera poco, esta mañana también se ha registrado un robo de cable de cobre entre Granollers y les Franqueses del Vallès, en la línea R3 de Rodalies, lo que ha provocado retrasos de más de 15 minutos al obligar a circular por una sola vía. El robo de material en las infraestructuras ferroviarias es ya una práctica habitual que complica aún más el día a día del transporte público.

Medidas urgentes en Rodalies

Ante este cúmulo de incidencias, Renfe ha anunciado una inversión de 23,5 millones de euros para reforzar el mantenimiento de trenes de Rodalies, con la creación de equipos técnicos permanentes, más turnos de asistencia en vía y una mejor planificación en los talleres. La empresa pretende así mejorar la fiabilidad del servicio y evitar nuevas averías como la ocurrida hoy.

Todo esto ocurre mientras se impulsa la creación del nuevo ente Rodalies de Catalunya, aprobado por el Gobierno y la Generalitat, que deberá afrontar desde el primer momento los graves déficits de la red ferroviaria catalana.