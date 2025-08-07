El inesperado mensaje que colgaron unos vecinos de Cataluña en el ascensor de su comunidad: "Merecemos..."

En muchas comunidades de vecinos, los cotilleos están a la orden del día y funcionan como un sistema de comunicación informal que fluye igual de rápido que la espuma. Con tan solo escuchar una discusión a través de una pared, ya vale para que los rumores corran puerta por puerta. Lo mismo ocurre con la llegada de los nuevos inquilinos, quienes son 'fichados' por los más observadores y, con poco que hagan, ya se saben su vida entera.

No obstante, también hay que saber respetar la privacidad de aquellos con los que se comparte un edificio, ya que así la convivencia será mucho mejor y más educada. Eso sí, esto no quita que hayacasos que transciendan de lo habitual, en los que alguien tome la iniciativa necesaria y deje un mensaje totalmente anónimo en el tablón del rellano por donde pasa todo el mundo. Ejemplo de ello ha sido un caso que ha ocurrido a principios del mes de agosto.

Unos vecinos de Cataluña exigen al propietario de una casa que rellene un recuadro

Se trata de una reclamación puesta en una comunidad de vecinos en Cataluña y escrita a mano sobre una hoja de cuaderno y pegada en el espejo de un ascensor con dos trozos de celo, uno a cada lado de las esquinas superiores. El mensaje que trasladaron los vecinos fue el siguiente: "Como vecinos que pagamos la comunidad, merecemos saber qué pasó el finde en el 1º1ª para que entrara la policía (Mossos) y rompieran la puerta". A su vez, también se puede observar cómo se le ruega al propietario del domicilio que cuente qué es lo que ha ocurrido con un claro y directo "relata lo sucedido".

Debajo de este apunte aparece un gran recuadro que ocupa la mitad del folio y que está señalado con una pequeña flecha recalcando que ahí es donde tiene que redactar qué es lo que ha pasado. Al final de la hoja, se puede observar cómo la causa de todos los vecinos va en serio y lanzan lemas que defienden el derecho a mantenerse informado. Acompañados con una almohadilla, se pueden apreciar dos hashtags diferentes. En uno pone #Noaladesinformacion y en otro #Volemconeixer, traducido al castellano como 'Queremos conocer'.

Los usuarios de Twitter lo asemejan a 'Aquí no hay quién viva' o a la 'Vieja'l visillo'

La imagen ha sido compartida en redes sociales, más concretamente a través de la plataforma X (antes Twitter), por 'Líos de Vecinos'. También conocido como @LiosdeVecinos, se trata de un perfil dedicado a subir "líos broncas y curiosidades de comunidades de vecinos". En menos de una semana, ya ha acumulado casi el medio millón de visualizaciones y más de 13.000 'likes', por lo que la repercusión ha sido evidente y prueba de ello han sido los comentario.

La causa de estos vecinos de alguna localidad de Cataluña ya es global. Entre los comentarios podemos encontrar varios que se han quedado con las ganas de saber más sobre lo ocurrido, a la par que muchos han compartido emojis de caritas llorando de la risa. Como no, los memes no podían caer en el olvido y se puede ver como un usuario ha subido una imagen de la 'Vieja'l visillo', ese personaje tan característico y todavía más cotilla que interpretaba el humorista José Mota. Igualmente, también se pueden ver fotografías de Marisa Benito, personaje interpretado por Mariví Bilbao, actriz que falleció en 2013.

Todavía no se ha demostrado que se haya rellenado la información

Desafortunadamente, a día de hoy todavía no se sabe qué es lo que ha ocurrido en ese domicilio y el recuadro aún está sin rellenar, o por lo menos aún no se ha ofrecido ninguna otra información que demuestre lo contrario. Todo esto hace morderse las uñas a todos los usuarios de X, los cuales aún siguen preguntando a 'Líos de Vecinos' si hay alguna novedad acerca del tema. Entre los comentarios más destacados se pueden encontrar los siguientes: