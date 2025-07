José Mota revela cuál es el saludo por excelencia de Castilla la Mancha: "Lo he probado en Tokio"

El pasado 30 de junio, una de las figuras más reconocidas en la televisión española cumplió 60 años. José Mota, el incansable humorista, imitador, director y actor, ha consumado una carrera que aún continuará postergando su fin. El castellanomanchego comenzó a desplegar su talento a finales de los ochenta, pero gran parte de la audiencia comenzó a conocerle en profundidad cuando decidió continuar su trayectoria en solitario en 2007.

Premios y galardones, Campanadas de fin de año, papeles en diversas películas... Mota ha sido reconocido en todas partes. Eso sí, los españoles lo recuerdan por todos los programas en los que ha estado presente. Un clásico fue 'La hora de José Mota', un show de lo más novedoso que, a día de hoy, muchos echan de menos. Otros son 'El Acabose' u 'Hoy no, mañana', como también lo son todos los especiales de Noche Vieja en los que ha revivido momentos memorables en todos los hogares de España.

Una de las figuras televisivas más reconocidas en España

En el mes de abril, el que ya es su antiguo programa, 'José Mota No News', se despidió de la televisión tras dos meses de emisión. Se trataba de un proyecto que se emitía en La 1 y que estaba presentado por él mismo junto a Patricia Conde. Cada semana, se traían a celebridades del mundo de la comunicación, del deporte y del arte y, también, tanto Santiago Segura como Florentino Fernández colaboraban en el show liderando secciones más divertidas y retos imposibles.

En cuanto a proyectos recientes, José Mota ha podido participar en 'Atasco', una serie de televisión disponible en la plataforma Prime Video que emitió el pasado mes de mayo su segunda temporada; en la historia se cuentan las consecuencias de un grave atasco en las afueras de Madrid.

José Mota ya predijo la llegada de un papa estadounidense: su divertida parodia Youtube

José Mota habla de los manchegos en 'El Hormiguero'

Algo que también fue de mucho interés fue unas palabras que declaró un tiempo atrás, concretamente hace más de dos años. Este humorista explicó cómo es la gente de Castilla La Mancha durante un capítulo de 'El Hormiguero', asegurado que hay maneras diferentes de dirigirse a las personas pero que la de los manchegos es lo más directa posible.

"La gente en La Mancha, mis paisanos, somos gente pragmática", explica. Aporta que son personas que van "al grano", básicamente, que no se andan con rodeos. Por ello, una vez alguien que es manchego se encuentra "con un paisano no le dices: Hola, cómo estás, qué tal, cómo va la vida", sino que ocurre todo lo contrario.

"Yo lo probé en Japón, en Tokio"

Mota asegura que "todo eso es estirar el chicle a lo tonto", por lo que "cuando tú te ves con un paisano le dices: ¡Yeeey!, y el otro: ¡Aaaiii!". Aporta que lo que puede pensar la gente es que esta forma de saludarse tan solo sea característica de Castilla La Mancha, pero insiste que esto no es así.

"No señor, yo lo probé en Japón, en Tokio", y aseguró que la respuesta del japonés fue totalmente la misma que la de una persona originaria de La Mancha. "He visto a un japonés y le dije: ¡Yeeey! ¿Y qué me ha dicho el japonés?: ¡Aaaiii!", explicó mientras todo el público del programa dirigido por Pablo Motos se reía y le aplaudía. La razón de esta respuesta por parte de una habitante oriental para José Mota fue que "¿Qué es un japonés? Un manchego operado" (en un tono humorístico).