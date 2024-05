Joan Tardà pide a ERC que facilite la investidura de Illa

El exdiputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha solicitado a su formación facilitar la investidura de Salvador Illa, candidato del PSC y vencedor de las elecciones catalanas del pasado domingo. Lo ha hecho en una entrevista en RTVE Catalunya, alegando que una repetición electoral, la alternativa a cualquier tipo de apoyo de los republicanos a una hipotética investidura tanto de Illa como de Carles Puigdemont, candidato de Junts, sería "como para cortarse las venas". En esta línea, la prioridad para el dirigente son los socialistas, para con quien ha pedido "colaboración" y con quien considera que tienen varias cosas en común: "ambos representamos a las clases populares", ha defendido, considerando que deben saber competir con el PSC a la par que llevar a cabo una política de colaboración.

"El partido socialista debe reconocer que no hay solución sin el independentismo, y el independentismo debe reconocer que no hay solución sin el PSC", ha subrayado Tardà, que ha defendido construir una solución conjunta para Cataluña del que nadie esté excluido y que pueda ser refrendada por los catalanes. El exparlamentario sostiene que ERC "no puede bloquear una investidura de Illa" y que hay opciones de que "construyamos un camino conjuntamente", respetando, en cualquier caso, la obra de Govern del todavía presidente Pere Aragonès, que ha hecho "muchas cosas buenas", según Tardà, "como el aumento de inversión en educación y sanidad o el refuerzo del catalán en los medios de comunicación públicos".

Preguntado sobre el paso al frente que pretende llevar a cabo el actual presidente de la formación, Oriol Junqueras, para liderar de nuevo ERC tras los malos resultados electorales, Tardà considera que "tiene todo el derecho a hacerlo y se lo ha ganado". No obstante, la decisión final, defiende el exdiputado, debería llevarse a cabo a través de un congreso de la formación republicana con una decisión que, en última instancia, debería ser refrendada por la militancia de la formación. En esta línea refundacional, Tardà cree que ERC debe "huir de posiciones nacionalistas, tanto españolas como catalanas", y ha reivindicado un proyecto que interpele también a las decenas de miles de personas que han inmigrado a Catalunya en los últimos años. En relación con el Procés, el dirigente considera que "no existen las condiciones para repetir un movimiento independentista como el que hubo en 2017".