Junts afronta su segundo día de Congreso con la ponencia organizativa aprobada

La segunda jornada del Congreso de Junts ha arrancado esta mañana a primera hora en Calella con la aprobación de la ponencia organizativa, la primera de las tres que deberá validar la militancia al final de un fin de semana en que, según apuntan los posconvergentes, uno de los objetivos principales es "reordenar" el partido. Con un 86,6% de los votos, la formación ha dado luz verde a una organización que se pretende "más abierta y democrática", y que permitirá tanto que puedan presentarse a cargos de responsabilidad personas que no hayan militado anteriormente en Junts como la elección de cargos con listas cerradas y bloqueadas, eliminando los votos de castigo. El período para presentar candidaturas termina a las 20.30 horas, informan desde el partido, y será mañana cuando se abra el plazo de votación, que termina a la 13 horas. Como ha adelantado este diario en los últimos días, no obstante, no está previsto que concurra ninguna otra opción, y la intención del partido es apoyar en masa el regreso orgánico de Carles Puigdemont. Ayer ya se validó de forma unánime el informe de gestión de Jordi Turull -que repetirá como secretario general- y la unidad que se pudo apreciar durante la jornada entre las distintas familias de la formación sólo quedó ligeramente eclipsada por los reproches en el discurso de Laura Borràs, hasta ahora presidenta del partido y relegada a dirigir la nueva Fundación posconvergente.

Con la aprobación de la ponencia organizativa, pues, se despejan algunas dudas sobre los nombres que finalmente acompañarán a Puigdemont en la primera línea. Tras la integración de la escisión independentista de Unió, anunciada el pasado miércoles en Bruselas, uno de los cuatro vicepresidentes del partido será el líder y fundador de Demòcrates, Toni Castellà, que pese a ser diputado de Junts en el Parlament no había militado en la formación previamente. Ahora será posible y, además, también se permite la doble militancia. Al democristiano le acompañarán el también diputado y concejal en Barcelona, Josep Rius, que no incurrirá finalmente en ningún régimen interno de "incompatibilidades"; la líder de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras; y la portavoz de los posconvergentes en la Cámara catalana, Mònica Sales. Asimismo, la diputada en el Parlament Judith Toronjo asumirá la secretaría de organización del partido y su homóloga en Madrid, Pilar Calvo, la presidencia del Consell Nacional, cargo hasta ahora asumido por el presidente del Parlament Josep Rull. Todos estos nombres se ratificarán mañana tras la votación de los distintos órganos, momento en que tomarán posesión la nueva ejecutiva, el nuevo Consell, la Sindicatura Electoral, la Comisión de Garantías, el Defensor del militante, los miembros de la mesa de l'Espai municipalista, y los presidentes y equipos de cada Veguería. Está previsto un discurso, alrededor de mediodía, de los principales rostros de la nueva dirección.

Por otra parte, en la jornada de hoy, las bases de la formación posconvergente también deben debatir y aprobar las otras dos ponencias de este Congreso extraordinario de Calella. Una en términos ideológicos, donde se consolidará el giro a la derecha de Junts a través de propuestas económicas y fiscales muy concretas, como la supresión del impuesto de Sucesiones o la reducción del IRPF o, por ejemplo, abordando de manera directa los problemas derivados de la inmigración. Que tanto el expresidente de la Generalitat Artur Mas como su predecesor Jordi Pujol estén "buscando el mejor momento para afiliarse al partido" es sólo un síntoma más de esta nueva estética liberal del partido, que nació de centroizquierda y ahora anhela recuperar el espacio de la antigua CiU, buena parte del cual ha sido asimilado por el PSC. En cuanto a la última ponencia, la que fija una "hoja de ruta", los objetivos siguen siendo ambiguos. Junts no quiere desligarse ni un centímetro de sus aspiraciones independentistas, pero tampoco renuncia a una oposición autonómica "frontal" al actual ejecutivo de Salvador Illa. Quieren ser "alternativa", aseguran, y también insisten en "recuperar la unidad con ERC", algo que quedará "en el aire" hasta conocer el ganador del Congreso de los republicanos, para el que todavía queda un mes.