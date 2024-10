Junts rechaza la financiación "singular" pero ERC y los comunes arropan al Govern de Illa

El Parlament de Cataluña ha dado por finalizado, con las votaciones de las propuestas de resolución, el primer Debate de Política General (DPG) de la legislatura, que ha resultado en una confirmación del bloque formado por PSC, ERC y los comunes como un «tripartito» de legislatura y no sólo de investidura, al menos, por el momento. Los Presupuestos de la Generalitat para 2025, el próximo reto parlamentario del presidente Salvador Illa, pueden ser una realidad antes de lo previsto, pues las intervenciones del socialista en la Cámara durante estos tres días de DPG han estado dedicadas en exclusiva a cumplir con las pretensiones de sus «socios», mostrando buena sintonía con ambos y anunciando medidas tan concretas -y bien recibidas por comunes y republicanos- como la construcción de 5.000 viviendas públicas a lo largo del mandato, con una inversión de más de 1.000 millones de euros por año.

Los republicanos, que compiten con Junts en número de diputados por hacer sombra al PSC y así, pese a los acuerdos con el Govern, quieren hacerlo ver a la ciudadanía, han encontrado únicamente en el lento desarrollo del modelo de financiación «singular» pactado una excusa para exigir al ejecutivo que «se ponga las pilas» si quiere cuentas, algo que inmediatamente Illa se ha comprometido a hacer, «calendarizando» las novedades del «cupo» y «trabajando con discreción». ERC, que quiso llevar al debate la financiación para poner a Junts en el compromiso de votarla, se ha encontrado con un sorpresivo «no» de los posconvergentes que, no obstante, no ha impedido a la mayoría de la investidura manifestar el «sí» del Parlament a la «soberanía fiscal». «Sólo buscan las medallas, en su programa llevaban una propuesta muy similar», dijo ayer el portavoz republicano, Josep Maria Jové. «Queremos un concierto, como el de Euskadi y Navarra», ha contestado Mònica Sales, portavoz de Junts, temiendo que lo acordado entre ERC y PSC no lo sea, «no nos hagan trampas», ha concluido.

En un DPG que también ha servido para confrontar modelos económicos -Illa defendió ayer junto a ERC y comunes la «solidaridad compartida» y el PP y Vox han argumentado la necesidad de bajar impuestos y recortar gasto público «innecesario»-, también ha habido una importante cuota de política internacional, con Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, defendiendo las actuaciones de Israel, y comunes, CUP y ERC exigiendo al Govern «más contundencia» en su defensa de Palestina. Illa, aunque pragmático, no ha ignorado el debate, pero ha insistido en realidades más próximas para reivindicar la «justicia social» o las políticas de seguridad del Govern, insuficientes para los populares y directamente incorrectas para Vox y Orriols, que insisten en vincular inmigración con delincuencia y en frenar la «la creciente islamización de Cataluña», mostrándose de acuerdo ambos, por ejemplo, en prohibir el velo islámico en el espacio público.

En relación a la ausencia en el pleno de los diputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig, ambos pendientes de la amnistía, los posconvergentes han aprobado una propuesta de resolución de la Cámara de la mano de ERC, PSC, CUP, comunes y Aliança para reclamar al poder judicial su aplicación «sin más dilaciones ni arbitrariedades para respetar la voluntad del legislador», algo que el propio Illa también solicitó en su primera intervención en el debate y que ha sido reivindicado por los independentistas, que también han votado a favor de un referéndum pactado con el Estado para «resolver el conflicto político de forma democrática en las urnas». Tras este importante trámite, la prioridad absoluta del Govern pasan a ser unos Presupuestos que ya están siendo negociados tanto con comunes como con ERC. Todos ellos apuntan que las nuevas cuentas deben basarse en los acuerdos de investidura, y pese a la incógnita de la nueva financiación, que según Illa «costará», el ejecutivo es hoy más «optimista» que hace una semana respecto a su objetivo, que Cataluña tenga nuevos Presupuestos para enero de 2025.

El Parlament vuelve a jugársela tramitando la DUI de Aliança Catalana

La Mesa del Parlament ha tramitado una propuesta de resolución de Aliança Catalana para instar al Govern a «declarar el Estado Catalán» ignorando las peticiones de reconsideración que han interpuesto tanto PSC como Vox al presidente de la misma, Josep Rull, que lo ha meditado en una reunión de urgencia pero ha querido mantener su decisión inicial. La propuesta, apoyada únicamente por los dos diputados de Aliança y con la abstención de Junts, es «contraria a la Constitución y a la legalidad vigente», según han expresado a la Cámara tanto socialistas como ultraconservadores. «Hay precedentes jurídicos para que Rull quede inhabilitado», apuntan desde Vox, que ha anunciado que presentará una querella contra la Mesa.