El lápiz contra la Inteligencia Artificial

Como suele a ser habitual por estas fechas, al menos desde hace cuatro años, hoy arrancó una de las citas de referencia para el sector del diseño en Barcelona. Se trata del FESesDesign, el festival impulsado por la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (ESDESIGN), parte de Planeta Formación y Universidades. El evento, que se celebra entre el viernes y el sábado en la Antigua Fábrica Damn, reflexiona sobre el mundo del diseño, pero en un año especialmente marcado por los hitos y los dilemas que plantea el uso de la Inteligencia Artificial desde un punto de vista profesional.

Para ello cuenta en esta ocasión con la participación de profesionales de primer orden en distintas áreas del diseño. Desde el consagrado dibujante Javi Royo pasando por la diseñadora Marta Cerdà o Curro Claret, la agencia Ogilvy con su Creatividad a Voces hasta colectivos como F33, Cuchillo y Brosmind. Cada uno de ellos ofrece una charla el sábado 31 de mayo. Previamente a su intervención, este diario habló con Marta Cerdà sobre los retos y los problemas que puede implicar el empleo en el terreno del diseño de una herramienta como la Inteligencia Artificial.

«La Inteligencia Artificial es un problema gordo. En mi práctica habitual la uso como una herramienta, pero no he dejado que mandara en mi proceso creativo. La he utilizado cuando he creído que podía ser útil y no siempre lo es», asegura Cerdà. A este respecto añade que «hay un problema y es que hay empresarios que creen que alguien con solo un curso de software puede hacer un cartel. Eso pasaba hace cinco años y los que se equivocaban entonces se volverán a equivocar al pensar que la Inteligencia Artificial les hará un cartel. Es necesario que alguien dirija una herramienta como esta».

Por su parte, sobre este tema, Javi Roto comentó a este medio que la Inteligencia Artificial «es un poco de ayuda y problema. No se puede dar una respuesta en una línea a esta cuestión. Como ilustrador he visto como la creación de imágenes artificiales se ha pasado por el forro todo lo relacionado con la propiedad intelectual. No han preguntado por el uso de una creación artístico. Es un robo a nivel mundial gracias a las grietas que existen en el sistema, aunque en España y Europa estamos mucho más protegidos que en Estados Unidos. Se han usado la imágenes de muchos para alimentar un sistema. ¿Se podría haber hecho bien? Sí y eso es algo que se podría haber traducido en derechos para los autores».

Cerdà cree estamos antes que puede ser «útil siempre y cuando no sea muy importante en un proceso. Porque donde se necesite control no es útil. Yo la veo como algo interesante, como si fuera una pared en la que pelotear. Lo que vemos ahora son cosas muy cutres, como carteles de fiesta de pueblo que no necesitan precisión. Donde haga falta el componente humano no es útil la Inteligencia Artificial porque el diseñador hace una labor de psicólogo entre lo que quiere y necesita el cliente. Es decir, se necesita una labor humana de saber entender. Hay un malentendido cuando se dice que la Inteligencia Artificial se comerá el diseño. ¿Qué parte? El que quiera formalización vacía usará la Inteligencia Artificial».

Volvamos al dibujante Javier Royo a quien se le pregunta sobre qué consejos puede ofrecer a aquellos jóvenes diseñadores, los verdaderos protagonistas del FESesDesign, sobre el empleo de una herramienta que ha venido para quedarse para siempre. En este sentido contesta que «les diría que expriman, aprendan, que la usen, pero siempre con un sentido crítico, buscando propia voz. La Inteligencia Artificial s una herramienta sofisticada, como lo puede ser el Photoshop o un pincel. Siempre tiene que haber alguien que esté dirigiendo, conduciendo el aparato. Es una herramienta con la que expandirse. Yo no caparía ni censuraría nada por que no se pueden poner puertas al bosque, pero sí tener un espíritu crítico». Por ello, Javi Royo pone un ejemplo a partir de una exposición que en estos días puede verse en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). «En la muestra que hay dedicada a Chris Ware vi que mostraba sus referencias, como Fritz el Gato o las tiras antiguas de cómic. Me parece bonito porque todos venimos de otros. Todos tenemos referentes. Si bebes de uno o dos, copias, pero si lo haces de cincuenta, entonces generas tu propio estilo», añadió.

Marta Cerdà también tiene un mensaje para los jóvenes que quieren dedicarse al mundo del diseño. «Mi consejo a los jóvenes es que bajen el volumen de las redes sociales, que sean escépticos. Veo que los estudiantes están tristes por algo que todavía no ha pasado. Por eso lo mejor es que intenten bajar, no quitar el volumen», dijo.

Pese a que estamos en un mundo electrónico, en el que todo está debidamente digitalizado, todavía el lápiz sigue siendo la herramienta más importante para el trabajo de un diseñador. Pero Javi Royo matiza está afirmación matizando que «el lápiz sí es importante, pero también la Inteligencia Artificial. No soy un romántico sobre eso. Lo que es importante es aglutinar tecnologías. Hay que aprender a pilotar para desarrollar tu propio trabajo. El lápiz es importante, como los libros, que no morirán nunca, pese a lo que decían algunos hace unos años con la aparición de los soportes electrónicos. Con el apagón descubrimos que era precisamente lo único que funcionaba».