L’Hospitalet de Llobregat: el polvorín de inseguridad olvidado

El pasado miércoles 3.000 vecinos de Hospitalet de Llobregat partieron de la plaza de la Bòbila hasta el Ayuntamiento de la localidad exigiendo al alcalde del PSC David Quirós medidas contundentes contra la inseguridad, hartos de años de hurtos, robos con violencia, agresiones, okupaciones, multirreincidentes y narco pisos.

Aunque el malestar es palpable desde hace tiempo, nunca había habido una marcha de tal magnitud, por lo que, según algunas voces del municipio, se trata de "un hecho histórico que sienta un precedente para que el gobierno municipal tome nota". El manifiesto de la marcha recogía las principales exigencias: más presencia policial, medidas contra la delincuencia y apoyo a los comercios afectados.

Y es que según el último barómetro municipal, el 38,3% de los vecinos de Hospitalet considera que la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Además, el 60% de los ciudadanos creen que la imagen de la ciudad ha empeorado en los últimos años.

Esos resultados se ven reflejados en los datos: según el Ministerio del Interior, la criminalidad ha subido en un año un 9,7%. Mientras en el segundo trimestre de 2024 hubo 9.818 incidentes delictivos, en 2025 el número ha ascendido a 10.771.

Particularmente, la ola de criminalidad que vive la ciudad azota a los barrios de Pubilla Casas y la Florida. Esta realidad no se queda en los números: los vecinos la viven en su día a día. Un residente de L’Hospitalet explica a este diario que "pasan los años y la situación va a peor". Lo que más le indigna es la pasividad del consistorio: "Lo único que hacen es poner más zonas verdes y azules".

Un conflicto enquistado

La situación de inseguridad reflejada en las estadísticas y en el imaginario de los vecinos se ve agravada por un conflicto de carácter político. El convenio laboral de la Guardia Urbana, que iba de 2011 a 2014, se prolongó automáticamente hasta 2016 y, desde entonces, no ha sido actualizado.

Los agentes llevan años reclamando mejoras tecnológicas, materiales, salariales y laborales pero, dicen "el Ayuntamiento nos tiene abandonados. Nos han hecho alguna oferta, pero son una broma", declara una fuente policial.

Por un lado, el Ayuntamiento sostiene que no puede rebasar el límite de la masa salarial. Sin embargo, según explica a este diario Juanjo Morán, portavoz del Sindicato Mayoritario de la Guardia Urbana (SPL-CME), "la excusa no tiene sentido, pues otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona sí han mejorado sus salarios y condiciones". Para él, se trata de "una especial animadversión que nos tiene David Husillos, primer teniente de alcalde".

En segundo lugar, la precariedad de las condiciones laborales ha provocado un aumento de las bajas médicas entre los agentes, algo que el consistorio interpreta como "ausentismo laboral". Hasta que ese supuesto "ausentismo" no se reduzca, el gobierno del PSC se niega a retomar el diálogo con la Guardia Urbana.

De hecho, el pasado 9 de septiembre rompió unilateralmente la negociación, comunicando por correo electrónico a los trabajadores que se levantaba de la mesa. La policía, por su parte, asegura que no negociará en cualquier circunstancia. Las reclamaciones de la policía abarcan múltiples frentes, empezando por el económico.

Un informe de la Diputación de Barcelona revela que un agente de la Guardia Urbana de Hospitalet cobra 2.000 euros menos al año que los policías de otros municipios del AMB con menor número de delitos. Además, según fuentes del sindicato SPL-CME, los agentes acumulan pagos pendientes desde 2020 por hacer horas extra.

Las quejas van más allá. Morán denuncia que la Guardia Urbana de L’Hospitalet sigue prácticamente igual que hace tres décadas en cuanto a material y tecnología. En el área de tráfico, por ejemplo, "seguimos con motos de hace 20 años". Esto, advierte Morán, hace que muchos policías jóvenes se vayan a otros destinos antes que quedarse en Hospitalet, generando así falta de agentes en la calle.

La oposición reclama medidas ante el aumento de la inseguridad. Sonia Esplugas, líder del PP, culpa a la exalcaldesa Núria Marín de haber abandonado la gestión por centrarse en su carrera política y en sus casos judiciales, y acusa al actual alcalde, David Quirós, de restar importancia al malestar vecinal. El PP ha impulsado varias mociones para mejorar las condiciones de la Guardia Urbana, aprobadas incluso con apoyo del PSC y los Comunes, pero nunca aplicadas.

Ante la escasez de agentes y la inacción del Ayuntamiento, muchos comercios han optado por organizarse de forma autónoma, colgando carteles que anuncian redes vecinales de vigilancia a través de WhatsApp y Telegram para protegerse del crimen. El abandono los ha hecho actuar.