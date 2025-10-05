10 detenidos y 19 mossos heridos en la manifestación por Gaza en Barcelona del sábado por la tarde

Según el Ayuntamiento de Barcelona, unas 2.000 personas participaron ayer en la manifestación que empezó alrededor de las 17 horas en Arc de Triomf. Durante la marcha, grupos de manifestantes provocaron incidentes y disturbios en el centro de la ciudad.

Concretamente, grupos radicales lanzaron baldosas del pavimento en obras de la Rambla y vallas contra la fachada de supermercados Carrefour. Otras grandes marcas como Starbucks, en Via Laietana, también sufrieron ataques en sus cristales, y en locales de McDonalds y Burger King, así como en el Zara de plaza Cataluña, se produjeron destrozos y pintadas.

Manifestación en Barcelona para apoyar a Palestina bajo el lema ‘Fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel’ Lorena Sopêna Europa Press

Balance policial

En total, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press, un total de 10 personas fueron detenidas. Durante toda la tarde furgonetas de los Mossos d'Esquadra dieron vueltas por Plaza Cataluña para dispersar al resto de manifestantes y sobre las 21 horas, el grupo se diluyó.

Además, el número de agentes de Mossos heridos ascendió hasta los 19, aunque todos ellos leves.