Las líneas de Rodalies afectadas por el temporal de lluvia

El temporal de lluvia afecta este jueves con fuerza la movilidad en Cataluña. La circulación habitual en trenes, carreteras y el aeropuerto se ha visto perjudicada desde las primeras horas de la mañana, provocando cortes en distintas líneas de Rodalies.

Sobre las 8:52 horas, la R4 ha sido cortada con motivo de las condiciones meteorológicas adversas, provocando la interrupción del funcionamiento de la R14 y la R13 entre Lleida y La Plana de Picamoixons de Tarragona por una avería en la catenaria, —para la que Protección Civil anunció en primera instancia la prealerta del pla Ferrocat— y la R15 entre Móra d'Ebre y Ascó, también en Tarragona.

En este último caso, Protección Civil ha comunicado en redes sociales que la circulación ferroviaria deriva de "la caída de un muro en la zona de vías" provocado por el temporal de lluvias.

También, la circulación de la R4 entre Sabadell y Terrasa está suspendida, tal y como ha confirmado la red de Adif. Por otro lado, como consecuencia de una incidencia en la señalización, la estación de Gavà registra retrasos de los trenes R2 y R2 Sur, como también en el recorrido en dirección a Sant Vicenç de Calders, ya que finaliza su recorrido en Cunit.

Además, una avería en la infraestructura entre las estaciones de Barcelona Sants y Bellvitge Gornal han provocado retrasos en las líneas R2, R14, R15, R16 i l'R17. Según apunta Renfe, esta incidencia no está vinculada al temporal de lluvia. Sin embargo, la meteorología aún provoca interrupciones y retrasos en las siguientes líneas: la R4 entre Sabadell Sur y Terrassa Este, la R2 Norte y Sur —donde los trenes circulan respectivamente con más de 15 y 25 minutos de retraso de media— y las líneas de la costa, R1 y RG1

Por el momento, la R15 se mantiene cortada entre Ascó y Móra la Nova, en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, con servicio alternativo entre Riba-roja d’Ebre y Móra la Nova. Las líneas R13 y R14, entre Lleida y Riu Milans, con un transporte alternativo por carretera entre Lleida y Tarragona, sigue inoperativa.