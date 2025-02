El PP llevará a la Fiscalía la compra de la Casa Orsola del Ayuntamiento de Barcelona

El Partido Popular ha anunciado que llevará ante la Fiscalía la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona. El líder del PP en la capital catalana, Daniel Sirera, ha calificado la operación como "una cesión al chantaje" del Sindicat de Llogaters y ha advertido de que sienta un "peligroso precedente" en materia de vivienda.

Según ha explicado Sirera, el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha pagado 9,2 millones de euros por el edificio, cuando en 2021 el propio consistorio rechazó su compra por 6 millones al considerarla poco rentable debido al alto coste de rehabilitación. "No solo han pagado un sobrecoste injustificable, sino que han incentivado a otros inquilinos a no cumplir los contratos de alquiler y a atrincherarse en los pisos", ha denunciado.

Además, ha acusado al gobierno municipal de establecer desigualdades entre ciudadanos: "Esta compra hace que haya barceloneses de primera y de segunda en función de si somos inquiocupas o propietarios". Del mismo modo, se ha acordado de las "684 personas vulnerables que han cumplido los requisitos para solicitar una vivienda social del Ayuntamiento y que van a ver como una persona apoyada por el sindicado de Ada Colau va a tener más derechos que ellos".

Sirera ha anunciado que además de la denuncia ante la Fiscalía, el PP pedirá explicaciones al Ayuntamiento sobre la operación y estudiará otras vías para impugnar la compra.

El PP reivindica su crecimiento en Cataluña

En paralelo a la denuncia, el PP ha celebrado en Barcelona una reunión con concejales de las capitales de provincia catalanas, con la presencia del vicesecretario de Organización del partido, Elías Bendodo; el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández; el presidente provincial en Barcelona, Manu Reyes, y Daniel Sirera. Durante el encuentro, los populares han reivindicado su crecimiento en la comunidad y su posición como "la única alternativa viable" al PSC y al independentismo.

Alejandro Fernández ha destacado el avance que ha experimentado el PP en Cataluña en los últimos años y ha situado a la formación en una posición de oportunidad dentro del panoramapolítico: "El PP es con mucha diferencia el primer partido de España. Somos el partido más votado en elecciones generales, en elecciones europeas, somos el partido con mayor número de alcaldías y mayor número de gobiernos autonómicos. Pero tenemos que aspirar a más. El PP de Cataluña ya no es un problema para el PP general, sino que es una oportunidad". En esta línea, Fernández ha subrayado que en las últimas elecciones autonómicas el PP fue la formación que más creció en porcentaje de voto, en escaños y en votos absolutos, un ascenso que, según ha asegurado, se vio impulsado por el aumento previo en las municipales.

El presidente del PP catalán ha insistido en que el partido basa su crecimiento en su estructura local y municipal, y ha señalado que seguirán trabajando en esa línea para consolidar su expansión en Cataluña: "Somos un partido que viene de abajo a arriba. Crece en la medida en que sus bases, juntas locales y ayuntamientos crecen. Vamos a trabajar sobre cómo seguir creciendo, sobre cómo seguir recogiendo las demandas ciudadanas, sobre cómo seguir siendo el partido que más se parece a España y, en consecuencia, a Cataluña".

En este sentido, ha resaltado que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona es un referente dentro de esta estrategia, al diferenciarse del resto de partidos que, en su opinión, o bien pactan con el alcalde Jaume Collboni o buscan hacerlo: "Solo hay una alternativa, solo hay un grupo municipal que se dedica a hablar de los problemas de la gente de Barcelona y que plantea una alternativa clara y que es capaz de hacer oposición". Según Fernández, esta actitud es clave para que el partido continúe su crecimiento en Barcelona y, por extensión, en toda Cataluña, con el objetivo final de contribuir al cambio político en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Elías Bendodo ha remarcado la importancia del PP en la política catalana y ha defendido el papel del partido en la capital catalana: "Gracias al PP, Barcelona tiene por primera vez en muchos años un alcalde no independentista". Bendodo ha sido crítico con la gestión de Salvador Illa al frente de la Generalitat, asegurando que no ha supuesto ningún cambio real en las políticas del gobierno autonómico: "¿Ha cambiado algo en Cataluña con la llegada de Illa? No se trata de cambiar las caras sino de cambiar las políticas. Illa depende de los independentistas para gobernar, y cede a todo". En su balance de gestión, ha acusado al líder del PSC de provocar más impuestos, retroceso económico e inseguridad.

Fernández ha insistido en que el modelo municipal del PP es un proyecto ganador, basado en "impuestos moderados, más seguridad ciudadana, mejor cuidado del espacio urbano y mayor convivencia". Según ha defendido, estas medidas han demostrado su éxito en la mayoría de municipios de España y cada vez tienen más apoyo en Cataluña.