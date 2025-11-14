Acceso

Los Mossos investigan la muerte de un hombre en un incendio en Sant Adrià (Barcelona) en octubre

El siniestro ocurrió en el barrio de La Mina de Sant Adrià del Besòs

Patrullas de los Mossos, tras una detención
Patrullas de los Mossos, tras una detención
Un hombre ha muerto esta semana en el hospital a causa de las lesiones que sufrió tras un incendio en su vivienda el pasado 11 de octubre en el barrio de La Mina de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), que los Mossos d'Esquadra investigan al no descartar la hipótesis de que fuera intencionado, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', el hombre --de menos de 30 años-- se encontraba en estado crítico en el hospital, después de que un colchón originara el incendio en un piso ubicado en la calle Marte.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso sobre las 6 horas y se desplazaron con 6 dotaciones, y además del hombre, dos menores resultaron heridos de gravedad y otra persona quedó en estado leve.

