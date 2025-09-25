El museo ucraniano que abre sede en Barcelona

En los últimos años, Barcelona ha visto nacer algunos museos que, en ocasiones, pasaron con breve vida por la ciudad. Son iniciativas privadas que suelen estar ligadas a colecciones privadas, a legados importantes que quieres ser dados a conocer. Una de las últimas propuestas en llegar procede de la herida Ucrania, concretamente de su capital Kiev, a partir de un fondo que trata de dar a conocer la historia de la moda urbana entre 1830 y 1920. Es un "hermano" barcelonés del centro ucraniano, con el mismo interés en indagar sobre una temática que no es muy frecuente encontrar en los museos de la capital catalana en la actualidad.

El Victoria Museum, situado en la calle Junta del Comerç, en pleno corazón del Raval, cuenta con una muestra centrada en el período comprendido entre 1900 y 1920, retratando una época marcada por la elegancia, la transición y una intensa efervescencia cultural. Las piezas expuestas conservan la esencia de una Ucrania anterior a la Revolución, actuando como un fiel reflejo de su estilo único, su sensibilidad y sus anhelos. Es aquí donde se cuenta con trajes y vestidos de la llamada Belle Époque, además de objetos personales propios de aquel tiempo, algunos de ellos relacionados con la perfumería, además de complementos como abanicos.

El fondo del museo parte de la colección personal de Victoria Lysenko que ya ha logrado reunir unas 2.000 piezas de los siglos XIX y XX, como varios vestidos de novia de época, como uno de la casa de moda Charles Warrt de principios del siglo pasado.