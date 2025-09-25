Encuentran en un bosque de Cataluña el cadáver de un turista británico que llevaba varios días desaparecido

Un cuerpo sin identificar fue hallado en la tarde del miércoles en una zona montañosa de Roca Grossa, en las inmediaciones de Lloret de Mar, Girona. El descubrimiento fue realizado por un transeúnte que paseaba por el área boscosa, y de inmediato se activó el protocolo policial. Según las primeras estimaciones, el fallecimiento habría ocurrido no más de dos días antes del hallazgo.

Los investigadores consideran altamente probable que el cuerpo corresponda a Josh Rogers, un turista británico de 25 años, desaparecido desde el pasado fin de semana. Las autoridades del Reino Unido ya han sido informadas y los familiares del joven han sido notificados del hallazgo, aunque aún se espera la confirmación oficial mediante pruebas forenses.

Rogers, originario de Bloxwich, cerca de Walsall, había viajado el viernes desde el aeropuerto de Birmingham hacia la Costa Brava. Su última actividad conocida fue una imagen compartida en redes sociales, tras la cual se perdió todo contacto. La familia, preocupada por su desaparición, activó búsquedas y realizó llamamientos en grupos de Facebook para obtener pistas sobre su paradero.

La policía local mantiene una postura cautelosa. Aunque el cuerpo fue encontrado en una zona cercana al último punto donde se vio a Rogers, la identificación genética y documental sigue en curso. El área del hallazgo forma parte de la investigación preliminar, y se están analizando todos los elementos que puedan aportar claridad sobre lo sucedido.

La familia ha pedido a la ciudadanía que difunda la información y que se respete el proceso investigativo. Las autoridades españolas y británicas colaboran estrechamente para esclarecer tanto la identidad como las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha divulgado ninguna hipótesis oficial sobre la causa de la muerte.