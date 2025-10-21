Nuevo caos en Rodalies: Fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de Rodalies

El servicio de Rodalies ha vuelto a sufrir un imprevisto esta mañana que ha afectado a los usuarios. Esta vez, la megafonía y los monitores de las estaciones de Rodalies están fuera de servicio este martes desde alrededor de las 7.42 horas.

El motivo de la afectación se debe a una incidencia técnica, ha informado Rodalies en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio.