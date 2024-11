El outlet de Barcelona que ofrecerá hasta un 80% de descuento tras el Black Friday

Llegaron los días del año en el que las mejores rebajas estarán presentes durante el Black Friday2024. Las tiendas ofrecerán sus descuentos más altos a partir de este viernes 29 de noviembre, aunque hay algunas que se han adelantado y ya están ofreciendo sus productos a un precio menor, por lo que es la mejor ocasión para renovar el fondo de armario o para aprovechar y dejar hechas las compras de navidad.

Lo normal es que el 'Viernes Negro' finalice este domingo pero, como ya es tradición en muchos establecimientos, también se realizará el Cyber Monday, una jornada de compras digitales donde se prolonga las ofertas del Black Friday. Es entonces cuando este periodo de descuentos ya habrá finalizado y no volverá hasta el año que viene. Sin embargo, Barcelona tiene buenas noticias porque hay un outlet que ofrecerá, por tiempo limitado, unas notables rebajas en sus productos de moda.

El Radical Market, un outlet en Barcelona con marcas de todo tipo

A partir del fin de semana del 6, 7 y 8 de diciembre, la Fira de Barcelona de Montjuïc albergará el Radical Market, un outlet que brindará a sus clientes las mejores ofertas del mercado con hasta un 80% de descuento en prendas de las marcas de Nike, Adidas, Converse, Guess y muchas otras destacadas como Calvin Klein, Vans o Fila.

Dentro de los artículos que se ofrecerán por tiempo limitado y por los que los comparadores deberán estar muy atentos para que no se pierdan oportunidades únicas, habrá productos de moda, calzado, accesorios, Streetwear, cosmética, prendas de la categoría infantil, de deportes, de hogar y de descanso.

A parte, también habrá una zona de 'food trucks' para todos los clientes, donde se ofrecerán: carnes de parrilla argentina, empanadas, hamburguesas, bocadillos, productos artesanales y los mejores pinchos y bebidas; también habrá un alimentos veganos y sin gluten para los celiacos.

Este año habrá una novedad en el espacio destinado a este mercado. A día de hoy, unas de las prendas que se están volviendo a poner de moda, sobre todo en el público joven, son las vintage, y éstas también estarán presentes en este comercio gracias a la presencia de la marca Arizona Vintage; sus artículos serán de segunda mano.

Consigue una entrada para acceder al Radical Market

No todo iban a ser alegrías, ya que acceder a este recinto costará dinero. No obstante, el precio no es excesivo y el ticket para entrar está valorado tan solo 2,5 euros, que podrá ser adquirido en las taquillas del Radical Market. Otra de las razones por las que es una gran opción para acudir con los hijos pequeños es que, en caso de ser menores de 12 años, su entrada al espacio no requerirá gasto alguno.

En caso de ser un vendedor que quiere ofrecer sus prendas durante un fin de semana con los mejores descuentos del mercado en Barcelona, existe un sencillo formulario que consta de una serie de preguntas como: "¿Qué tipo de producto trabajas?" o directamente redactar el nombre y la ciudad de procedencia, así como el número de teléfono para que se pongan en contacto con el solicitante.

¿Cómo llegar al recinto?

La Fira de Barcelona de Montjuïc es muy accesible para todos los públicos, ya que se podrá acudir al evento a través de cualquier medio de transporte. En caso de ir en metro, habrá que coger las líneas 1, 3 y 8 hasta Pl. Espanya, o las R5, R6, R50, R60, S3, S4, S8 y S9 también hasta Pl. Espanya. Si se acude a través de los servicios ferroviarios Rodalies Renfe (tren), habrá que ir hasta Sants y después coger el metro o andar unos 15 minutos.

Si se opta por ir en autobús, las opciones serán las siguientes: líneas 13, 23, 46, 65, 79 y X2. Por el contrario, todos los que quieran ir en coche tendrán que conducir hasta la Avenida de la Reina María Cristina, s/n, Sants-Montjuïc, donde habrá un parking de pago en el recinto.