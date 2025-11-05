El Parlament aplaza la votación de la ley para regular el alquiler de temporada

El Parlament de Cataluña ha aplazado este miércoles la votación para regular el alquiler de temporada en la sesión de control. Así pues, el debate final del proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo no se ha llevado a cabo en este pleno, después de que Junts y PP solicitasen este martes por la tarde el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la adecuación de la norma al Estatut y a la Constitución.

"Esta ley no se puede aprobar en el Parlament. Esto que es más una cuestión técnica de visión antiestatutaria y anticonstitucional también contrasta con el convencimiento de que todo lo que salga de los Comuns respecto a políticas de vivienda está abocado al fracaso", afirmó el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en rueda de prensa.

Por su parte, la portavoz de Junts, Mònica Sales, comentó ayer ante los medios de comunicación que "con este filibusterismo parlamentario han vulnerado claramente el derecho de participación de los diputados". "Estamos de acuerdo en que hay que poner orden en el alquiler de temporada y evitar el fraude en su uso", añadió.

¿En qué consiste?

Esta normativa permite que los contratos de alquiler de temporada solamente puedan destinarse a usos recreativos y turísticos. Este requisito debe quedar reflejado en los mismos. Aquellos acuerdos en los que no se cumpla esta condición pasarán a considerarse alquileres residenciales y quedarán sujetos a los límites del precio establecidos por la Ley de la Vivienda. Esta medida busca frenar el uso abusivo de los alquileres de temporada para evitar las restricciones de precios en los arrendamientos de vivienda habitual.