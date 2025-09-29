Un periodista de TV3: "La cadena solo ficha a analfabetos aprecios de oro, con tanta desidia esto se acaba"

Nueva polémica interna en la cadena autonómica catalana, TV3. Una de las últimes voces discrepantes es la de uno de sus trabajadores y periodistas, Pol Izquierdo. En su cuenta de la red social X escribió la siguiente conclusión: “TV3 se ha acabado por nuestra desidia".

En una entrevista, habló incluso de “miedo a discrepar, a levantar la voz, a enfrentarse a las decisiones de una dirección que describe como autoritària”. Aseguró que la presidencia actual, bajo Rosa Romà, ha impuesto una forma de liderar que sofoca el pensamiento crítico. Y que esa cultura del silencio ha contribuido a que “la programación actual esté por debajo de lo que debería ofrecer una televisión con tantos recursos”.

El periodista reconoce también que los trabajadores se han “acomodado. Que el cambio les ha pillado mayores, sin energía ni voluntad de lucha. Y que mientras tanto, se han ido contratando perfiles que él califica sin rodeos: analfabetos bien pagados”. El resultado, según su visión, es una “televisión pobre en contenido, alejada de la excelencia, y cada vez más irrelevante en el plano cultural y lingüístico”.

Izquierdo también critico especialmente la supresión de las marcas TV3 y Catalunya Ràdio. También en X, señaló que esta decisión refleja una dirección que "no entiende qué es TV3”.