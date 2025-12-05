Un policía local de Girona dispara a un hombre que le amenazaba con una motosierra

Barcelona, 4 dic (EFE).- Un agente de la Policía Local de Girona ha disparado y herido en la mano a un hombre que le estaba amenazando con una sierra manual en el barrio del Pla de Palau de esta ciudad.

El incidente se ha producido poco antes de las 9 horas frente a la iglesia de Sant Pau, cuando los vecinos han alertado a la policía de que había un hombre, de 53 años edad, tratando de cortar un árbol con una sierra manual, ha explicado la regidora gerundense Sílvia Aliu en una atención a los medios de comunicación.

Los dos agentes de la patrulla de la policía municipal que se han desplazado al lugar han pedido al hombre en reiteradas ocasiones que dejara la herramienta en el suelo, pero este ha hecho caso omiso a las órdenes acercándose a los policías, por lo que uno de ellos, al "verse intimidado", le ha disparado dos tiros, uno de los cuales ha impactado en una mano y ha provocado que cayera la sierra manual al suelo.

El hombre ha sido trasladado poco después hasta el Hospital Josep Trueta de Girona en estado leve, y en estos momentos se encuentra detenido acusado de un delito de atentado a la autoridad.

Según ha informado la regidora, el hombre es una persona conocida en este barrio, en el que reside, que padece problemas mentales y que desde el 2014 tiene reconocida una incapacidad permanente por parte de la administración.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre este incidente para esclarecer los hechos.

justi