El PP propondrá en el Parlament una rebaja del IRPF a rentas inferiores a 53.000 euros

El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que los populares presentarán esta semana en la Cámara catalana una ley de modificación del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 53.000 euros. El objetivo de la propuesta es "aliviar el efecto de la inflación en las familias de rentas bajas y medias", ha asegurado Fernández, detallando que la intención de la formación es reducir un 4% a las rentas inferiores a 22.000 euros, un 3,5% a las rentas entre 22.000 y 33.000, y un 2,5% entre 33.000 y 53.000, manteniendo el gravamen actual en los tramos superiores.

Según Fernández, "en los últimos años algunos contribuyentes catalanes han saltado a tramos superiores del IRPF por unas subidas salariales que, por el efecto de la inflación, no han supuesto un aumento real de su capacidad adquisitiva". "No tiene ningún sentido que las familias con rentas bajas y medias tengan que hacer un gran esfuerzo para adaptarse al elevado nivel general de precios y que este esfuerzo no sea compartido con la administración, que, por el contrario, aprovecha para recaudar más", ha añadido. Esta medida, según el portavoz, "repercutirá en un mayor gasto y ahorro por parte de las familias, lo que creará más actividad económica y, por tanto, una mayor recaudación pese a tener gravámenes más bajos".