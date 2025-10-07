La provocación de la extrema izquierda en Barcelona: colocan una bandera palestina en el lugar del atentado yihadista de 2017

Barcelona ha sido escenario recientemente de multitudinarias manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, tras el bloqueo de la Flotilla de Gaza por Israel. Miles de personas se concentraron en el centro de la ciudad con pancartas y consignas exigiendo el fin de la violencia en Gaza y la liberación de activistas detenidos.

Si bien la solidaridad con la población civil palestina es legítima y necesaria, diversas organizaciones de derechos humanos y comunidades judías han alertado sobre la presencia de mensajes y símbolos que traspasan la línea del activismo político y caen en el antisemitismo. Entre ellos se han detectado proclamas que generalizan a toda la población judía como responsable del conflicto o que utilizan estereotipos históricos de odio.

Ha sido especialmente polèmica la aparición de un símbolo con la bandera palestina en el lugar del atentado yihadista de 2017, en la Rambla de Barcelona.

“El derecho a manifestarse es fundamental, pero nunca debe convertirse en una plataforma para discursos de odio que ponen en riesgo a comunidades enteras”, señaló un portavoz de la Comunidad Judía de Barcelona.

Expertos señalan que confundir la crítica legítima a las políticas del Estado de Israel con ataques hacia el pueblo judío genera un ambiente peligroso, alimentando prejuicios y tensiones sociales. Por ello, muchas organizaciones pro-Palestina en España han iniciado campañas internas de concienciación, recordando que la defensa de los derechos humanos debe ser siempre inclusiva y libre de discriminación.