El PSOE vuelve a arrodillarse ante el independentismo y permite la "estelada" en el Ayuntamiento de Manresa para contentar a su socio ERC

El PSC mantiene en su ideario «devolver el ayuntamiento y todos los sitios oficiales que dependen de ellos a todos los manresanos y manresanas sacando las esteladas y los símbolos que no sean los oficiales del país y de la ciudad», pero que esto no sea así no ha sido un obstáculo insalvable a la hora de firmar un pacto de gobierno con un acto.

El candidato socialista a la alcaldía, Anjo Valentí, ha argumentado que existe un acuerdo verbal con los socios de gobierno ERC e Impulsem para pedir un informe jurídico al Secretario municipal sobre la cuestión y ha advertido de que la jurisprudencia es clara sobre la presencia de símbolos no oficiales en espacios que sí lo son o que dependen de poderes públicos. Pero Valentí ha afirmado que “el PSC no interpondrá ningún recurso en este sentido, en consecuencia con el hecho de ser una fuerza de gobierno que ha pactado respetar los acuerdos de pleno y la libertad de posicionamiento político de cada formación”.

Una de las cuestiones que ha planeado el entorno independentista a raíz del pacto entre ERC , el PSC e Impulsem para formar gobierno en Manresa ha sido si las esteladas que el Ayuntamiento tenía en edificios y postes públicos de la ciudad se mantendrían o, por el contrario, se retirarían de acuerdo a las exigencias que mostraron los socialistas durante la campaña.

Una vez haya pasado el período electoral, “las esteladas volverán a su sitio“, aseguran desde el Ayuntamiento. El pacto suscrito entre ERC, el PSC e Impulsem en este sentido se limita a remarcar el acatamiento de las decisiones que ha tomado el pleno en este sentido, o sea, a la instalación de las “esteladas” en el punto donde se encontraban .

En el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Bacelona), por su parte, y con los votos a favor de PSC-PSOE, ERC y Podemos, aprobó una moción que acusa de mentir a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y apoyó a la Escola Joan Juncadella, que prohíbe la entrada en las aulas de la profesora de castellano.

El equipo de gobierno aseguró entender y apoyar el proyecto educativo del centro, que pasa por la inmersión lingüística y la imposición del catalán como única lengua vehicular.

De esta manera, la escuela del pueblo natal de Oriol Junqueras (ERC) prohíbe a la profesora de castellano entrar a ningún aula si no va a impartir clase. Así, se pretende evitar que “los alumnos puedan dirigirse a ella en castellano y provocar interferencias en el régimen monolingüe catalán”, según denuncia la (AEB). El líder independentista también fue alcalde de la localidad.