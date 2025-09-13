Puigdemont acusa a la Generalitat de "espantar inversiones" tras el veto de Israel al MWC

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este viernes al Govern de "espantar inversiones extranjeras" después de que Israel haya anunciado que no asistirá al Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en marzo en 2026 en Barcelona.

"Deberán dar explicaciones por haber provocado el boicot al Mobile de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Es una decisión grave, que no podemos menospreciar y que nuestros dirigentes deberán tomarse muy seriamente", ha asegurado el también líder de JxCat en un mensaje en X.

En una carta a la que ha tenido acceso el diario "Haaretz", el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, instruye cancelar todos los preparativos para la participación de Israel en la edición de 2026 del MWC. "Una serie de medidas antiisraelíes por parte del gobierno de España: su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de 'genocidio'", han sido los motivos alegados por Israel en la misiva.

Para Puigdemont, "los que tanto bramaron porque decían que las empresas se iban de Cataluña por el referéndum de independencia de 2017" ahora "se dedican a espantar inversiones extranjeras", en alusión al PSC, que gobierna la Generalitat.

"Boicotear los productos israelíes y a las empresas israelíes por el simple hecho de ser israelíes es un error que se tendría que rectificar lo antes posible", ha señalado Puigdemont.