Puigdemont regresa a la presidencia de Junts reivindicando la independencia unilateral: "Es hora de pasar a la ofensiva"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido elegido presidente de Junts en el Congreso de la formación celebrado este fin de semana en Calella con el 90,18% del apoyo de la militancia del partido, que también ha aprobado las tres ponencias presentadas con un margen similar. El líder independentista ha intervenido telemáticamente tras la presentación de la nueva cúpula, que contará nuevamente con Jordi Turull al frente de la secretaría general y con cuatro vicepresidencias que recaerán sobre Míriam Nogueras, líder de los posconvergentes en el Congreso de los Diputados; Josep Rius, portavoz, diputado en el Parlament y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona; Toni Castellà, líder de los independentistas democristianos de Demòcrates, integrados en Junts esta misma semana; y Mònica Sales, portavoz del partido en la Cámara catalana.

En su discurso, relativamente autocrítico respecto a la pérdida de la unidad independentista y de la mayoría absoluta en el Parlament en las pasadas elecciones, Puigdemont ha querido reivindicar el séptimo aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña anunciando que el partido no renuncia a "repetir la historia" y amenazando al Gobierno con dejar de apoyar el bloque de investidura que mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa. "No pertenecemos a ningún bloque", ha asegurado. "España no puede garantizar un régimen democráticamente sano, y seguiremos trabajando por la independencia de nuestro país", ha añadido Puigdemont.

El nuevo presidente de Junts ha comentado, por otra parte, las propuestas "liberales" que a partir de este Congreso forman parte de la "hoja de ruta" del partido, como la baja fiscalidad o la lucha contra la inseguridad y la multirreincidencia, y también ha condenado los ataques de Hamás a Israel sin mencionar a Palestina. "Es hora de pasar al ataque", ha concluido Puigdemont, prometiendo más problemas al Gobierno de España y asegurando que "Junts es la alternativa" al actual ejecutivo catalán de Salvador Illa, "el Govern más españolista y hostil con el proyecto nacional de toda la historia".